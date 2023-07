DIRETTA/ Rischio crollo, evacuato un palazzo a Torre del Greco: c’è una crepa sul solaio

Le forze dell’ordine stanno sgomberando un palazzo nel centro storico di Torre del Greco poiché è considerato a rischio crollo. L’edificio si trova nei presi del civico 7 di vico Annunziata, stradina che in gergo torrese è detto ‘o vico d”e crape (il vico delle capre).

Evacuato un altro palazzo a rischio crollo a Torre del Greco

La segnalazione è giunta dall’inquilina di uno degli appartamenti della palazzina, la quale ha notato una crepa sul soffitto. I Vigili del Fuoco sono così giunti sul posto ed hanno disposto l’evacuazione del palazzo in attesa di effettuare controlli più approfonditi sulla sua staticità.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Gli sfollati sono attualmente 51

Ad essere stati allontanati dalla propria abitazione sarebbero 27 nuclei familiari per un totale di circa 51 persone. Grazie alle informazioni raccolte sul posto, abbiamo appreso che ad aiutare le persone coinvolte ci sono gli assistenti sociali. Il Comune di Torre del Greco avrebbe offerto un contributo economico di 500 euro una tantum a persona fino ad un massimo di 5 componenti, perciò massimo 2500 euro totali a famiglia. Attualmente alberghi sarebbero pieni e l’amministrazione non avrebbe già pronto un luogo dove fare alloggiare gli sfollati. Seguiranno aggiornamenti.

Palazzi in condizioni pessime nel silenzio di chi ci vive: il servizio di VesuvioLive

L’attenzione è massimo dopo il crollo avvenuto domenica 16 luglio 2023, un evento che per fortuna non ha provocato morti nonostante il cedimento totale di diversi appartamenti. Un nostro servizio pubblicato appena due giorni fa ha messo in luce le condizioni di numerosissimi palazzi del centro storico torrese, che già ad una vista superficiale sembrano messi davvero male. Una sensazione confermata da chi vi abita, inquilini che però quasi sempre decidono di restare in silenzio, forse perché altrimenti si ritroverebbero a dover cercare una nuova casa in un momento storico in cui il prezzo dei fitti è decisamente fuori mercato.