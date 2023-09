Due agenti della Polizia Locale aggrediti all’esterno di una scuola di Torre del Greco. È assurdo e gravissimo quanto accaduto questa mattina nei pressi della scuola media Michele Sasso ad opera di un soggetto, G.D.F., un uomo già noto alle forze dell’ordine di 33 anni.

Torre del Greco, agente della Polizia Locale picchiato all’esterno della scuola

L’uomo era stato fermato dai vigili poiché viaggiava su uno scooter con una donna e due minorenni. Il pregiudicato ha così colpito alla testa un poliziotto con il casco, riuscendo a prevalere anche sull’altro agente che nel frattempo stava soccorrendo il collega. Approfittando della confusione è scappato via.

Vigile picchiato da un pregiudicato: aveva fermato 4 persone sul motorino

Sul posto sono intervenuti altri uomini della polizia municipale che, agli ordini del comandante Salvatore Visone, hanno raccolto gli elementi utili per poter individuare il presunto autore delle violenze, che è stato rintracciato poco dopo nella zona di San Giuseppe alle Paludi. Visti i gravi indizi a suo carico, G.D.F. è stato posto agli arresti domiciliari e già domani sarà sottoposto a rito direttissimo: le ipotesi di reato a suo carico sono di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale aggravati. La polizia municipale ha anche individuato e sequestrato il mezzo sul quale l’uomo viaggiava: il veicolo è risultato privo di assicurazione e di revisione. È stato inoltre appurato che al 33enne era anche stata revocata la patente. I due vigili feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca dove sono stati medicati: per entrambi escoriazioni e ferite giudicate guaribili in quattro giorni.

L’intervento del sindaco Luigi Mennella

Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha appreso poco prima di iniziare la programmata seduta di giunta dell’aggressione: “Quanto accaduto – afferma il primo cittadino – è di una gravità inaudita. Colpire un agente con un casco e usare violenza nei confronti di un altro vigile sono atteggiamenti di una gravità inaudita, da condannare in maniera ferma e decisa. Come se già tutto questo non bastasse, a rendere la situazione ancora più intollerabile, è che questa inaudita violenza sia stata consumata all’esterno di una scuola e alla presenza di tanti giovanissimi alunni, in orario nel quale si apprestavano ad entrare nelle loro classi. L’amministrazione non si limita però solo a condannare quanto accaduto: siamo infatti pronti, qualora le circostanze lo consentano, a partecipare quale parte offesa nei procedimenti giudiziari che si apriranno sul caso. Agli agenti feriti e all’intero corpo di polizia locale va la piena solidarietà mia e di tutta l’amministrazione comunale”.