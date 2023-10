Dopo la sconfitta contro il Taranto di mercoledì scorso, per la Turris è importante non sbagliare la sfida di domenica pomeriggio alle 18:30 contro il Giugliano. Per gli uomini di Caneo è fondamentale invertire il trend negativo delle ultime settimane per non compromettere ulteriormente la propria classifica. In vista della sfida di questo fine settimana, sui canali ufficiali della società sono stati resi noti i prezzi e le modalità di vendita dei tagliandi per assistere alla partita dell’Amerigo Liguori che si preannuncia infuocata.

I prezzi dei biglietti di Turris-Giugliano

Questa è la nota ufficiale pubblicata dalla società corallina in merito a tutte le modalità di acquisto per i tagliandi della sfida di domenica: “La S.S. Turris Calcio comunica che sono in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la undicesima giornata della Lega Pro 2023/24, Turris-Giugliano. I tagliandi potranno essere acquistati sul sito Etes, nei punti vendita autorizzati nonché al botteghino dello stadio Liguori.

Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino.

Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta: 15 + 2 euro diritti prevendita

Tribuna Scoperta: 13 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 18, Donne e Over 65 Tribuna Coperta/Scoperta: 10 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 8 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta: 17 euro

Tribuna Scoperta: 15 euro

Ridotto Under 18, Donne, Over 65 Tribuna Coperta/Scoperta: 12 euro

Ridotto Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 10 euro

Si ricorda che gli under 12, pur avendo diritto all’ingresso gratuito, dovranno comunque essere muniti di biglietto gara indicante solo ed esclusivamente dati anagrafici al fine di agevolare il riconoscimento all’entrata dello stadio. I suddetti titoli d’ingresso potranno essere ritirati sia nei punti vendita autorizzati che al botteghino del Liguori. Il botteghino resterà aperto solo 2 ore prima della gara.