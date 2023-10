VIDEO/ I gol e gli highlights di Turris-Giugliano

La Turris cade in casa per 0-1 contro il Giugliano di mister Bertotto. La partita viene decisa da alcuni episodi, come lo scivolone di Fasolino sul gol vittoria ospite e come il pareggio annullato a De Felice per una posizione irregolare che non c’era. La Turris dunque continua a non riuscire ad uscire da questo momento complicato. I corallini adesso si trovano in dodicesima posizione a tredici punti, con la zona play-out che continua ad avvicinarsi. Dall’altra parte il Giugliano respira con questi tre punti risalendo fino alla quattordicesima posizione, uscendo per la prima volta dalla parte calda della classifica, sperando di poter dare continuità a questa vittoria.

I gol e gli highlights di Turris-Giugliano

La Turris finisce sotto dopo pochi minuti per colpa del gol di De Rosa, l’ex della sfida insacca dopo una papera di Fasolino che si fa scappare il pallone dalle braccia consegnandolo al centrocampista che non ci pensa due volte e insacca. La Turris insiste cercando il gol con una grande reazione. Prima D’Auria si mangia l’opportunità a tu per tu con il portiere e poi qualche minuto dopo la traversa nega la gioia a Franco qualche minuto dopo. Nel finale ci provano anche Cum e Maniero ma la porta sembra essere stregata.

Nella ripresa la Turris continua a pressare ma manca di lucidità nella scelta finale (nel mentre il Giugliano sfiora il raddoppio colpendo un palo sempre con De Rosa). All’85’ De Felice insacca ma il guardalinee chiama clamorosamente il fuorigioco su un’azione regolarissima, che vedeva l’attaccante ex Paganese partire da dietro rispetto la linea ospite. Nel finale il clima è rovente tra contrasti e nervosismo, al termine della sfida il pubblico del Liguori non perdona, fischiando gli uomini di Caneo che si scusano sotto la tribuna e sotto la curva prima di rientrare negli spogliatoio.