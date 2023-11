Maratona di New York, due torresi correranno nella “grande mela” con lo stemma del comune

Torre del Greco sarà presente alla Maratona di New York: due cittadini torresi, infatti, si apprestano a partecipare alla più importante gara podistica del mondo. Ad essi, l’amministrazione ha donato una maglia con il simbolo della città, da indossare durante l’evento.

Due atleti di Torre del Greco, Francesco Zicchinolfi e Gennaro Loffredo, membri dell’associazione Il Parco, voleranno nei prossimi giorni negli Stati Uniti per partecipare ad una delle più simboliche ed avvincenti sfide sportive del pianeta, che attraverso il tradizionale percorso di 42,195 chilometri, collega i cinque distretti della “grande mela”: la Maratona di New York, che si terrà domenica 5 novembre 2023.

Ieri, 31 ottobre, in un gesto di sostegno e incoraggiamento, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha incontrato i due eroi della maratona di New York insieme ad altri atleti e dirigenti dell’associazione podistica Il Parco presso il palazzo Baronale. Insieme al sindaco erano presenti i consiglieri comunali Vittorio Guarino ed Olimpia Viscovo. I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno omaggiato gli atleti con una maglia speciale che reca la scritta “Maratona di New York 2023” e lo stemma del Comune di Torre del Greco.

Ai due podisti una maglia con lo stemma cittadino

Il sindaco Mennella ha dichiarato: “Si tratta di una straordinaria esperienza che premia i sacrifici di questi due podisti e di tutto l’associazione Il Parco, che mi dicono essere molto attiva non solo nel podismo. Seguirò con maggiore attenzione rispetto a quanto facevo in passato lo svolgimento della gara del 5 novembre”. Mennella prosegue: “Sono convinto che i nostri concittadini non risparmieranno sforzi per portare a termine questa sfida in modo eccellente, considerando che rappresenta il traguardo finale per ogni podista che affronta la mitica distanza di 42,195 chilometri”.

Con il simbolo della torre e la scritta “Post fata resurgo” sulla maglia, simbolicamente correranno per le strade di New York tutti i cittadini di Torre del Greco, pronti a sostenere Francesco e Gennaro in questa epica avventura: un esempio di determinazione e dedizione che può essere ispirazione per tutti i concittadini.