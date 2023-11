Guasti all’illuminazione pubblica a Torre del Greco: si possono segnalare con un’app

Da oggi è possibile inviare segnalazioni per malfunzionamenti dell’illuminazione pubblica anche a Torre del Greco attraverso una semplice app: il servizio, messo in campo da Enel X e promosso dall’amministrazione comunale, sarà accessibile h24 anche attraverso numero verde ed email.

Segnalazione guasti all’illuminazione pubblica: nasce YoUrban

“Aiuta la tua città ad essere sempre illuminata”: è lo slogan che campeggia sul materiale informativo che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha realizzato per promuovere un’iniziativa di Enel X, che permette ai cittadini, attraverso una specifica app, di poter segnalare problemi legati all’illuminazione pubblica. Da qualsiasi smartphone ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, attraverso l’app YoUrban – disponibile su Play Store per gli utenti Android e App Store per gli utenti IOS – si potranno segnalare lampioni malfunzionanti e guasti per un più tempestivo intervento.

“È attivo – si legge nel volantino digitale presente anche sul sito dell’ente di Palazzo Baronale (www.comune.torredelgreco.na.it) – il servizio per la segnalazione di guasti e reclami relativi al servizio di illuminazione pubblica della città di Torre del Greco“. Attraverso l’app YoUrban sarà dunque possibile “segnalare i guasti di illuminazione pubblica in modo facile e veloce e rimanere sempre aggiornato sulla stato di risoluzione”. Le segnalazioni, inoltre, possono essere comunicate al numero verde 800.901050, gratuito e attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, oppure alla mail sole.segnalazioni@enel.com.

YoUrban, come funziona l’app

Per segnalare guasti con l’app dal proprio smartphone, dopo averla scaricata è necessario registrarsi. Si può accedere anche collegandosi con il proprio account social Facebook, Google o Apple, senza la necessità di inserire nuovamente tutti i dati. Viene però richiesto l’inserimento del codice fiscale dell’utente che segnala il guasto.

Una volta completata la registrazione iniziale, il sistema geolocalizzerà l’utente, mostrando i punti di illuminazione presenti nella zona: “toccando” la posizione del lampione guasto sullo smartphone, sarà possibile segnalare il guasto. Il servizio prevede anche un sistema di “premiazione” per gli utilizzatori più assidui e fornirà informazioni circa la riparazione del danno segnalato.