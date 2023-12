Il 2023 è stato l’anno in cui abbiamo intrapreso la strada verso la luce, ed il 2024 sarà ancora migliore con una ripresa che potrebbe mettere le ali e spiccare il volo definitivamente nel 2025. È questo, nella sostanza, il pensiero del dottor Gennaro Merlino, Private Banker Executive di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking – Sanpaolo Invest, tra i consulenti finanziari che vantano la maggiore esperienza a Napoli e provincia, il quale oggi ricopre il prestigioso incarico nell’Istituto Bancario che è il primo gruppo in Italia per quota di mercato e gestione del risparmio. Gennaro Merlino lavora con i Grandi Patrimoni, gestisce un portafoglio di clienti dallo standing molto alto, riuscendo a soddisfare pienamente le loro esigenze, come dimostrano l’importanza e l’autorevolezza dell’incarico appena assunto.

Gennaro Merlino, l’uomo di Fideuram Intesa Sanpaolo a Torre del Greco

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking – Sanpaolo Invest ha infatti, tra i propri obiettivi, quello di radicarsi nel territorio della città del dottor Merlino, ossia Torre del Greco. Uno scopo da raggiungere nell’arco dei prossimi 3-5 anni, ed affidato nelle mani dell’esperto consulente finanziario il cui ufficio è adesso un ufficio riconosciuto da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking nel territorio della città di Torre del Greco. Ciò significa grande prestigio, ma anche altrettanta responsabilità poiché l’Istituto Bancario ha ritenuto che proprio lui fosse la persona giusta per la propria strategia.

Il dottor Merlino ci spiega cosa significa svolgere il proprio lavoro presso Fideuram – Sanpaolo Invest: “Essere parte dell’ufficio territoriale di Torre del Greco è un motivo di grande vanto. Questa svolta nella mia carriera significa una crescita personale e professionale, con la gestione del portafoglio clienti in maniera ancora più ottimale grazie a strumenti migliorativi che almeno in Italia non hanno rivali. Bisogna poi ricordare che Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking gestisce ben il 41% del risparmio in Italia: questo significa che le persone comuni, come i titolari dei grandi patrimoni, mettono nelle nostre mani i loro soldi, il loro futuro. È un grande orgoglio, ma anche un grande onere”.

La previsione del dottor Merlino: nel 2024 continuerà la ripresa

Come sempre in occasione delle festività natalizie, Gennaro Merlino fa un bilancio dell’anno che sta per concludersi e una previsione su quello che sta per cominciare. Se 12 mesi aveva detto che nel 2023 la luce sarebbe apparsa all’orizzonte, oggi afferma che “Nel 2024 andrà ancora meglio. All’inizio di questo mese di dicembre il Ftse Mib ha toccato i 30mila punti, raggiungendo i livelli pre crisi del 2008. Il 2023 è stato quindi un anno di forte ripresa, avevo dunque ben ragione di affermare che avremmo rivisto la luce. Ad incidere positivamente c’è stato il cambio di passo politico, con un Governo che appare molto stabile e ciò, si sa, aiuta molto l’economia. Il Pil italiano è il primo per crescita in Europa e la Borsa ha segnato il record degli ultimi 15 anni, i mercati hanno recuperato molto“.

Le notizie positive non riguardano però soltanto l’Italia: “Anche negli Stati Uniti il cambio di passo è netto – afferma il dottor Merlino – Dow Jones è ritornato ai massimi dal 6 dicembre 2021, così come Standard & Poor’s e Nasdaq, che hanno recuperato le prestazioni precedenti all’inflazione e alla guerra in Ucraina. La flessione dal novembre 2021 a tutto il 2022 è rientrata tutta e gli indici americani sono ritornati ai livelli dei massimi storici. Dopo una crisi c’è sempre una forte ripresa, la legge più importante dell’economia è che va sempre avanti. Le crisi sono grandi opportunità che vanno sfruttate”.

Mutui e inflazione, l’unica nota stonata

L’unica nota dolente è rappresentata dall’aumento dei tassi di interesse e quindi l’aumento del costo del denaro, cosa che ha fatto crollare la richiesta di mutui per l’acquisto di immobili: “I livelli di inflazione sono molto alti, in Italia come nel mondo – spiega Gennaro Merlino – Le Banche Centrali hanno quindi alzato i tassi di interesse per innalzare il costo del denaro, con lo scopo perciò di ridurre le richieste di denaro ed i consumi. È il meccanismo che si mette in moto per far rientrare l’inflazione, è necessario fare così altrimenti non avrebbe mai fine. Aumentando i tassi, gli interessi da pagare sui mutui sono schizzati in paradiso. Oggi, chi compra gli immobili lo fa spesso in contanti, se ne ha la possibilità“.

I consigli per gli investimenti: Cina e India

A questo punto è interessante avere delle indicazioni sui mercati dove è più interessante investire oggi. Il dottor Merlino ci dice: “Oggi il mercato dalle maggiori attrattive penso che sia quello cinese, perché viene da una flessione del 36% in 5 anni. Il mercato dove vi sono le più grandi opportunità è quello più sotto prezzato: è come acquistare con i saldi, in tal caso forti sconti, per poi rivendere quando i prezzi salgono, guadagnando sulla differenza. Attenzione poi all’India che è in un momento di forte espansione”.

Gli auguri del dottor Gennaro Merlino

Infine, un pensiero da parte di Gennaro Merlino per tutti i suoi clienti ed i lettori di Vesuviolive.it: “Auguro di trascorrere un buon Natale ed un felice anno nuovo con gioia, serenità e con la famiglia, dedicando il tempo libero alle persone care. È giusto ed inevitabile farsi prendere dal lavoro, ma si deve anche tirare il fiato per le persone che si amano. È fondamentale anche per fare bene sul lavoro, perché le persone che ci stanno vicine contribuiscono con l’amore, la pazienza, a far sì che possiamo essere dei professionisti che lavorano bene. Dico a tutti di essere fiduciosi nel futuro e di guardare le cose dalla giusta prospettiva. Il pessimismo non porta da nessuna parte”.

