Vigili urbani torresi fanno carriera a Caivano: “Torre è stato un ottimo addestramento”

Due agenti di polizia municipale impegnati in passato sulle strade di Torre del Greco hanno vinto un concorso per funzionari nel comune di Caivano: hanno affidato a VesuvioLive.it le loro emozioni in questo importante momento della loro carriera.

Agenti della municipale promossi a Caivano: “Torre è un ottimo addestramento”

Hanno cominciato da pochi giorni la loro nuova avventura professionale nel non facile contesto territoriale del comune di Caivano, in qualità di funzionari presso il comando di polizia municipale guidato dal comandante dott. Espedito Giglio.

Carmelo Cozzolino e Donato De Riso oggi brindano all’inizio di un nuovo percorso: ma la loro carriera è cominciata nelle strade di Torre del Greco. Proprio nella città del corallo, l’agente Cozzolino ha cominciato a lavorare nel 2009 vincendo il concorso fortemente voluto dall’allora sindaco Ciro Borriello.

“Lavoravo in un caseificio, Torre ti prepara a lavorare per strada”

“Prima di entrare nella municipale ero responsabile della qualità, sicurezza e ambiente in un caseificio – racconta Cozzolino – ho lavorato con fantastici colleghi con i quali ancora mi sento quasi quotidianamente, abbiamo vissuto un’infinità di storie e affrontato tantissime esperienze. Personalmente, ho fatto tanta viabilità soprattutto come motociclista, poi 3 anni in edilizia e circa un anno all’annonaria.”

Un banco di prova essenziale per l’agente che afferma con sicurezza: “Torre del Greco è stato un ottimo addestramento, un’importante banco di prova”. Un’impressione che ha scelto di condividere, appena appresa la notizia del nuovo ruolo, anche con il suo ex comandante nel comando corallino, il dott. Salvatore Visone.

“Le cose fatte, gli episodi vissuti a Torre del Greco in quasi 15 anni, al fianco di colleghi straordinari e preparatissimi sono talmente tanti e coprono tantissime attività che svolge la polizia municipale, da poter vantare di avere gli strumenti per affrontare le difficoltà e le sfide quotidiane che comporta il lavorare per strada“.

Fermarono due rapinatori di scooter: “Senza ‘scassare’ nemmeno l’auto!”

Tra gli episodi più memorabili vissuti da Cozzolino all’ombra del Vesuvio ce n’è uno in particolare: “Non potrò mai dimenticare l’episodio che poi portò me e la collega Claudia Rossi ad essere proposti per un encomio dal Comandante.

Era una domenica, primo pomeriggio, stavamo appena fuori dall’auto in Corso Vittorio Emanuele quando vediamo passare due motoveicoli di cui uno spinto dall’altro. Subito dopo, giungevano altri due ragazzi sempre in scooter, urlando che pochi istanti prima avevano subito un furto di un motorino.

Guardo la collega e, senza neanche aprire bocca, ci ritroviamo in macchina a sirene spiegate, inseguendo i rapinatori. L’azione si concluse con l’ausilio della polizia di Portici con la cattura dei malfattori e il recupero da parte nostra della refurtiva.

“E non hanno scassato manco la macchina !” furono le parole di alcuni colleghi e del capitano Matera che, abbracciandoci, fomentavano il Comandante al fine di ottenere un encomio per l’azione”.

Tornare a Torre del Greco? “Non credo”

Oggi, a Carmelo Cozzolino è stato assegnato il settore viabilità, annona e contravvenzioni da parte del comandante dott. Espedito Giglio: “Il comando è in fase di ricostruzione, ci sono 13 nuove unità e sono previste altre assunzioni. Sta crescendo e costruendo da capo. è una bellissima sfida ed un’ottima palestra”.

Ma nel futuro del neo funzionario l’eventualità di un ritorno a Torre del Greco sembra essere categoricamente esclusa: “Ho festeggiato con i colleghi corallini, il mio nuovo percorso, ma non credo che ritornerò. La maggior parte dei miei amici-colleghi sta andando via e mi troverei con persone a me sconosciute. Prospettive future? Beh facciamo un passo alla volta, fino a ieri ero davanti alla scrivania, adesso sono dietro e devo farmi un pochino di ossa… continuiamo a crescere e poi si vedrà, sempre avanti sempre un passo per volta”.