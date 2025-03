Vacanze in vista, 5 motivi per affidarsi all’agenzia anziché al fai-da-te: parola di Meraki Viaggi

Agenzia di viaggi o vacanza organizzata online: il dilemma del momento, soprattutto in vista delle vacanze estive. Con Meraki Viaggi, agenzia di Torre del Greco con 15 anni di esperienza, vediamo di capirci di più.

Meraki: “Agenzia di viaggi fa rima con… vantaggi”

Quando si tratta di organizzare una vacanza, la tentazione di prenotare tutto online può sembrare allettante. Offerte last-minute, comparatori di prezzi e recensioni a portata di clic sembrano garantire il miglior affare possibile.

Tuttavia, ci sono aspetti cruciali che spesso vengono trascurati e che solo un’agenzia di viaggi può garantire. Ne abbiamo parlato con Massimo Perna, direttore di Meraki Viaggi, agenzia di Torre del Greco con una lunga esperienza nel campo per capire i veri vantaggi di affidarsi a professionisti del settore.

Il primo motivo: “La professionalità fa la differenza”

“Ci sono destinazioni che richiedono conoscenze specifiche“, spiega Perna. “Ad esempio, chi vuole visitare Londra deve sapere che dal 1° aprile è necessario l’ETA, un’autorizzazione elettronica per entrare nel Regno Unito. Lo stesso vale per l’Egitto: se vai a Sharm El-Sheikh bastano la carta d’identità elettronica e il visto gratuito in loco, ma per Il Cairo serve una documentazione ulteriore che comprende un differente visto d’ingresso”.

Meraki Viaggi: alcune proposte per le prossime vacanze

Questi dettagli, spesso trascurati dai viaggiatori fai da te, possono creare problemi inaspettati e disagi. E quando qualcosa va storto, non sempre si riesce a risolvere facilmente senza il supporto di un esperto.

Assistenza prima, durante e dopo il viaggio

Uno dei punti di forza di Meraki Viaggi è l’assistenza continua. “Non ci limitiamo a vendere pacchetti, seguiamo il cliente in ogni fase: dalla scelta della destinazione alla risoluzione di eventuali imprevisti“, afferma Perna. “Un ritardo aereo, un problema in aeroporto, una struttura che non corrisponde alle aspettative: in tutti questi casi interveniamo per garantire che la vacanza resti un’esperienza piacevole e senza stress”.

Prenotando online, invece, il viaggiatore si trova spesso solo ad affrontare eventuali contrattempi, senza un interlocutore diretto a cui rivolgersi per una soluzione immediata.

Viaggi su misura per tutte le tasche: non soluzioni di massa

Le agenzie di viaggio come Meraki offrono soluzioni personalizzate: “Non ci interessa vendere un pacchetto a basso costo che poi si rivela deludente. Preferiamo proporre viaggi su misura, adatti alle esigenze del cliente”, sottolinea Perna. “Infatti, possiamo ‘cucire’ soluzioni per tutte le tasche”.

I sevizi offerti da Meraki Viaggi

Un esempio concreto? “Un pacchetto economico per Parigi potrebbe includere un hotel in periferia, lontano dalle attrazioni principali. Alla fine, il risparmio iniziale si trasforma in una spesa extra per spostamenti e disagi. Noi puntiamo sulla qualità e sulla trasparenza”.

Il quarto punto: sicurezza e tutela garantite

Viaggiare con un’agenzia significa anche avere garanzie che online non sempre esistono. “Durante la pandemia, molte persone che avevano prenotato autonomamente hanno perso soldi, mentre chi si era affidato a noi è stato rimborsato quasi al 100%“, racconta Perna.

Un’agenzia di viaggio seria offre tre livelli di protezione:

Licenza ufficiale , che certifica la professionalità dell’operatore.

, che certifica la professionalità dell’operatore. Assicurazione RC professionale , per tutelare il cliente in caso di problemi.

, per tutelare il cliente in caso di problemi. Fondo di garanzia per l’insolvenza, che protegge i viaggiatori da eventuali fallimenti dell’agenzia.

Chi prenota online, invece, spesso non ha alcuna protezione in caso di fallimento del tour operator o di cancellazione del viaggio.

Ultimo step: “Prezzi competitivi e senza sorprese”

Un mito da sfatare è che le agenzie siano più costose rispetto al web. “Non è vero che su internet si risparmia sempre“, spiega Perna. “Molti siti mostrano prezzi iniziali bassi, ma poi aggiungono costi extra per bagagli, assicurazioni e scelta del posto sull’aereo. Noi offriamo un prezzo trasparente e completo sin dall’inizio, senza brutte sorprese”.

Inoltre, grazie all’accesso diretto ai sistemi di prenotazione delle compagnie aeree e degli hotel, un’agenzia può trovare tariffe vantaggiose, specialmente per chi prenota in anticipo.

Meraki, il CEO Perna: “L’agenzia di viaggi è un partner di fiducia”

“Affidarsi a un’agenzia significa avere un professionista al proprio fianco, che ti guida nella scelta migliore, ti tutela e ti assiste in ogni momento”, conclude Perna. “E alla fine, il costo è spesso equivalente o addirittura inferiore rispetto al fai da te online, con il vantaggio di viaggiare senza pensieri”.

Che sia una vacanza estiva, un viaggio di nozze o un’avventura in una destinazione esotica, affidarsi a professionisti come Meraki Viaggi significa investire nella sicurezza, nella qualità e nella serenità della propria esperienza di viaggio.

Massimo Perna aggiunge: “Da professionista di lungo corso aggiungerei: il ‘last minute’ che per tanto tempo le persone hanno inseguito è, ormai, morto dopo il Covid. Prenotare troppo tardi significa privarsi di una serie di opzioni, di scelte, spesso costringe ad accontentarsi di quello che resta. Non è una frase fatta quando diciamo che ‘il momento giusto per prenotare è oggi’“.

Meraki Viaggi, dove si trova e contatti

Suggerimenti di viaggio per la prossima estate? Perna non si sbottona: “Ognuno ha un’esigenza diversa: famiglie, giovani coppie, ragazzi single. Non c’è la meta ideale per tutti, ma certamente venendo in agenzia potremo mostrare le nostre migliori proposte per ogni esigenza”.

Sito Web: MerakiViaggi.it

Facebook: Meraki Viaggi e Turismo

Instagram: meraki_travel_agenzia_viaggi

Indirizzo: Via Nazionale 188, Torre del Greco (NA)

Tel: 08118857059

Whatsapp: 3337692242

Email: info@merakiviaggi.it