Mercatini di Primavera tra uova, specialità di Pasqua e tanti stand: l’ingresso è gratis

In occasione del weekend delle Palme e delle festività di Pasqua, dal 28 marzo al 6 aprile 2026, si terranno i Mercatini di Primavera di Gusto Italia, un vero e proprio villaggio di prelibatezze e specialità allestito tra piazza Gramsci e viale Douhet, a pochi passi dalla Reggia di Caserta.

Mercatini di Primavera: il villaggio del gusto a Caserta

Con la primavera riparte il tour di Gusto Italia, evento itinerante dedicato alle tipicità e alle eccellenze Made in Italy, che unisce al vivace mercatino diverse iniziative collaterali tra spettacoli, musica e artisti di strada.

La prima tappa di quest’anno si terrà a Caserta, accanto ad uno dei Patrimoni UNESCO più amati del Sud Italia, la reggia vanvitelliana. Uno scenario da sogno per un vento che trascorrerà all’insegna dell’artigianato, delle dolcezze pasquali, tra uova di cioccolato e prodotti tipici, e degustazioni.

A Mercatini di Primavera – Gusto Italia saranno tante le aziende del Made in Italy che porteranno i propri tipici e manufatti, provenienti da molte regioni italiane, dalla Campania alla Puglia, passando per il Molise, la Calabria e la Sicilia.

Tra i prodotti tipici ci saranno i salumi, la nduja, oli, vini, e la liquirizia del paniere calabrese. Ancora salumi e formaggi irpini, accanto ai taralli tipici pugliesi, dolci e salati, in vari gusti e senza lievito ma anche focacce e sott’oli con il pane di Altamura. Non mancheranno frutta disidratata, nocciola di Giffoni IPGP, noci e croccante preparato al momento.

Immancabili i dolci della tradizione campana e del periodo pasquale, il cioccolato artigianale del Molise, i cremini, le praline, i dolci tipici molisani e la pasta di mandorla siciliana. Tra gli stand di artigianato: bijoux di vario tipo, prodotti in legno d’ulivo, ceramica artigianale, prodotti in pelle, ritratti su tela e magliette e gadget giovanili realizzati al momento, prodotti e profumi alla lavanda, oggetti in vinile e tante idee regalo, anche per la Pasqua.

L’evento è organizzato dall’Associazione Italia Eventi, patrocinato dal Comune di Caserta e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi. I mercatini saranno aperti dalle ore 10 a mezzanotte, con ingresso libero e gratuito per tutti.