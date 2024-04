Da ieri sera è ufficiale: la Serie A avrà (almeno) cinque partecipanti alla prossima UEFA Champions League. Le grandi prestazioni continentali di Atalanta, Fiorentina e Roma hanno infatti contribuito in maniera decisiva a consolidare la prima posizione dell’Italia nel ranking.

UFFICIALE/ Si va in Champions anche con il 5° posto: quante possibilità reali ha il Napoli

Ma quante possibilità ha realmente il Napoli di qualificarsi almeno come quinta? Facciamo innanzitutto chiarezza sulla classifica: l’ultima posizione utile è occupata dai giallorossi di Daniele De Rossi, ufficialmente con 55 punti, ma che virtualmente sono già 56 e possono diventare anche 58. Questo perché la graduatoria non tiene ancora conto del risultato della partita di Udine di domenica scorsa, interrotta a causa del malore capitato a N’Dicka al 72′ sul punteggio di 1-1.

Il recupero dei minuti finali dovrebbe avvenire il prossimo 25 aprile, tre giorni dopo la sfida con il Bologna. Quella partita dirà se anche i felsinei saranno ‘risucchiati’ nella lotta, oppure se saranno al riparo da eventuali colpi di coda delle inseguitrici. Attualmente i ragazzi terribili di Thiago Motta si trovano al quarto posto con 59 punti.

La prima inseguitrice delle piazze Champions è l’Atalanta, che si trova a quota 51 ma ha una partita in meno rispetto alle altre, non avendo giocato contro la Fiorentina a causa della prematura scomparsa di Joe Barone. Non è stata ancora stabilita una data per quel recupero.

Ad oggi, Di Lorenzo e compagni si trovano al settimo posto assieme alla Lazio con 49 punti. Se dovesse finire così il campionato, però, in Conference League ci andrebbero i biancocelesti, in vantaggio negli scontri diretti (0-1 al Maradona, 0-0 all’Olimpico).

La prossima delle squadre invischiate nella lotta al quinto posto a scendere in campo sarà proprio quella biancoceleste di Igor Tudor, che quest’oggi affronterà a Marassi l’insidioso Genoa con calcio d’inizio alle 18,30. I campioni d’Italia in carica saranno impegnati domani ad Empoli, mentre l’Atalanta domenica farà visita al Monza. Lunedì il primo scontro diretto in programma: Roma-Bologna.

La giornata successiva darà ai tifosi partenopei la risposta definiva su quelle che saranno le reali ambizioni della propria squadra del cuore: a Fuorigrotta arriveranno proprio i giallorossi capitolini. La Lazio invece se la vedrà con il Verona all’Olimpico, mentre Atalanta e Bologna riceveranno a domicilio rispettivamente Empoli e Udinese, in quello che sarà il turno decisivo per conoscere le squadre che lotteranno fino alla fine per l’Europa che conta.

La classifica di Serie A dal 4° all’8° posto

4- Bologna 59 punti

5- Roma 55 punti (da recuperare la partita di Udine ferma sull’1-1)

6- Atalanta 51 punti (da recuperare la sfida con la Fiorentina)

7- Lazio 49 punti

8- Napoli 49 punti

Il calendario delle squadre in lotta per la Champions League

33a GIORNATA



Genoa-Lazio

Empoli-Napoli

Monza-Atalanta

Roma–Bologna

34a GIORNATA

Lazio-Verona

Napoli–Roma

Atalanta-Empoli

Bologna-Udinese

35a GIORNATA

Monza-Lazio

Roma-Juventus

Salernitana-Atalanta

Torino-Bologna

Udinese-Napoli

36a GIORNATA

Atalanta–Roma

Lazio-Empoli

Napoli–Bologna

37a GIORNATA

Bologna-Juventus

Fiorentina-Napoli

Inter-Lazio

Lecce-Atalanta

Roma-Genoa

38a GIORNATA

Lazio-Sassuolo

Napoli-Lecce

Atalanta-Torino

Empoli-Roma

Genoa Bologna

Da recuperare

Udinese-Roma (ferma sull’1-1 al 72′)

Atalanta-Fiorentina