Di Lorenzo alla Juventus? Giuntoli prova lo sgarbo al Napoli con l’aiuto di Giuffredi

Il Calcio Napoli si prepara alla prossima stagione, dopo aver archiviato sicuramente la più difficile dell’era De Laurentiis. Negli ultimi giorni, oltre al rebus allenatore, l’ambiente azzurro è stato scosso dal “mal di pancia” di Giovanni Di Lorenzo: il capitano azzurro ha chiesto la cessione per mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. Tante squadre affacciate alla finestra e una di queste è la Juventus, con Giuntoli che vorrebbe riavere il suo pupillo sfruttando la mediazione dello stesso Mario Giuffredi, il quale è in guerra aperta con il Napoli.

Giuntoli punta Di Lorenzo, il Napoli può subire lo sgarbo del grande ex

Giovanni Di Lorenzo è sicuramente uno dei nomi più caldi in casa Napoli. Il calciatore oramai vive una vera e propria frattura con tifosi e società, complice la pessima stagione personale e di squadra. Una delusione personale in base alla quale il calciatore ha chiesto la cessione, nei giorni scorsi, scatenando le reazioni social di tutti i supporters che hanno continuato a criticare il terzino. Sono tante le squadre che hanno messo nel mirino il toscano e tra queste c’è la Juventus di Giuntoli. Quest’ultimo vorrebbe fare uno sgarbo al Napoli.

Come riportano varie testate, il difensore azzurro è in cima alla lista dei rinforzi per la Juventus che verrà. Thiago Motta ha necessariamente bisogno di un calciatore che possa imporsi su tutta fascia destra, ruolo che Di Lorenzo ha svolto egregiamente in carriera, specialmente ad Empoli. L’asso nella manica di Giuntoli sembra essere l’agente del capitano, Giuffredi, che in rottura totale col Napoli proverà di tutto a portare via il suo assistito, come ha anche ribadito nelle sue ultime dichiarazioni al veleno rilasciate alla stampa. Il capitano del terzo scudetto accetterà di vestire la maglia bianconera? Staremo a vedere.