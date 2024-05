ULTIM’ORA – Napoli, Di Lorenzo chiede la cessione a Manna

Il Calcio Napoli si prepara alla programmazione della prossima stagione. La priorità è quella di scegliere l’allenatore, con Conte e Gasperini in lizza per la panchina azzurra. Ma Giovanni Manna, oltre all’aspetto tecnico, sta iniziando a fare le prime riflessioni sulla rosa in vista del prossimo campionato. La stagione potrebbe vedere gli azzurri senza il loro capitano Giovanni Di Lorenzo, visto che da quanto riportato dal Corriere dello Sport, il terzino destro degli azzurri e dell’Italia avrebbe chiesto la cessione al nuovo ds.

Di Lorenzo chiede la cessione a Manna, è addio al Napoli?

Il capitano azzurro quest’anno è stato uno dei calciatori più attaccati dalla tifoseria, complice anche la fascia da capitano portata al braccio. Una stagione nata storta, sin dall’arrivo di Rudi Garcia. Nel corso della stagione sono stati tanti gli scontri del terzino con gli allenatori e in campo con alcuni compagni, senza mai nascondere la sua delusione per la scelta di Spalletti di lasciare Napoli, forse la figura che lo ha reso davvero grande nel panorama calcistico. La notizia della richiesta di cessione è arrivata in mattinata, raccontata in esclusiva dal Corriere dello Sport, un triste epilogo che però sembrava nell’aria già da qualche mese.

Di Lorenzo ha perso stimoli, motivando la scelta spiegando di non avere più la stima di prima. La volontà è quella di cambiare aria per ritrovarsi, il tutto però verrà discusso dopo gli Europei, durante i quali il terzino sarà una delle chiavi dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti in Germania. Le offerte non mancheranno, già qualche mese fa la Premier League aveva timidamente bussato alla porta del difensore. Il terzino ha ricevuto anche richieste dall’Italia ma almeno per ora non se ne discuterà, poiché il giocatore ha ribadito che ora vuole concentrarsi sulla sfida di Lecce, prima di partire con la Nazionale.