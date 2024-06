Un terribile lutto ha sconvolto il mondo del calcio. Matija Sarkic, portiere del Millwall di 26 anni, è stato ritrovato senza vita nelle prime ore di quest’oggi, sabato 15 giugno 2024, in un appartamento di Budva, città del suo paese natale, il Montenegro, in cui alloggiava con alcuni amici.

Shock nel mondo del calcio, Sarkic del Millwall muore improvvisamente a soli 26 anni

Come riportato anche dal portale RTCG, Sarkic sarebbe stato colto da un malore improvviso: i presenti hanno immediatamente avvertito i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia locale, giunta sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto alle ore 6,30 circa.

Il Millwall Football Club, club in cui militava il giovanissimo estremo difensore che disputa il campionato di Championship inglese (la Serie B italiana), ha diramato uno struggente comunicato ufficiale: “Il Millwall Football Club è completamente devastato nell’annunciare che Matija Sarkic è morto all’età di 26 anni. Sarkic, il portiere numero uno dei ‘Lions’, ha collezionato 33 presenze con il club da quando è arrivato dal Wolverhampton nell’agosto 2023. Nazionale montenegrino, Matija ha rappresentato con orgoglio il suo paese in numerose occasioni”.

Solo dieci giorni fa, Sarkic aveva giocato titolare l’amichevole persa dal Montenegro contro il Belgio.

Il comunicato del Millwall Football Club

Questo il comunicato diramato dalla squadra inglese in cui giocava il montenegrino Matija Sarkic: