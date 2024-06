Due club francesi vogliono Lindstrom: perché il Napoli ha rifiutato le offerte

Il Lione ed il Marsiglia fortemente interessati a Jesper Lindstrom. I due club francesi avrebbero sondato il terreno con il Calcio Napoli per avere il centrocampista con la formula del prestito, ipotesi che Aurelio De Laurentiis avrebbe preso in considerazione purché a titolo oneroso.

Club francesi su Lindstrom

Il Napoli l’anno scorso circa 25 milioni di euro per ottenere il cartellino dell’ala danese dall’Eintracht Francoforte, dopo una stagione in cui Lindstrom aveva segnato 9 gol in 38 partite. Nella stagione precedente il classe 2000 era stato invece determinante per la vittoria dell’Europa League con la squadra tedesca. Un giocatore le cui caratteristiche non possono essere messe in discussione, tanto più che è arrivato sotto il Vesuvio nella stagione in cui i partenopei sono stati i “peggiori campioni” in carica negli anni 2000.

Il Napoli valuta il prestito oneroso

Una stagione in Ligue 1 potrebbe essere l’ideale per rilanciare il ragazzo, il quale al momento non vive un momento semplice poiché escluso anche dai convocati della Danimarca per gli Europei 2024 in Germania. Il Napoli però ragiona sulla formula del prestito oneroso, a meno che non giunga un’offerta congrua per la cessione. Pare estremamente complicato che possa andare via in prestito secco. Il giocatore può contare comunque su su diversi estimatori in giro per l’Europa che non hanno dimenticato le sue prestazioni in terra teutonica, senza dimenticare anche il fattore età che è dalla sua parte. Sono importanti anche le prospettive di un miglioramento sul piano fisico: con un fisico longilineo e molto leggero è difficile reggere l’impatto in Serie A.