Parte il Festival del Panuozzo di Gragnano: 3 giorni di delizie e spettacoli a ingresso gratis

Dal 23 al 25 giugno 2024 torna a Gragnano il Festival del Panuozzo, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla cittadinanza, dedicato alla prelibatezza culinaria locale. L’appuntamento è in via Quarantola, l’ingresso è gratis per tutti.

A Gragnano torna il Festival del Panuozzo: l’ingresso è gratis

L’associazione Panuozzo di Gragnano, in sinergia con l’amministrazione comunale, ha annunciato il ritorno della kermesse che ancora una volta consentirà a cittadini e visitatori di degustare la specialità gragnanese, nelle sue varianti classiche e contemporanee. Si susseguiranno, così, 3 giorni di festa per celebrare il piatto tipico del territorio, conosciuto e amato in tutto il mondo.

Per ben 3 serate tutti avranno la possibilità di assaggiare il vero e unico panuozzo di Gragnano, immergendosi in un vero e proprio percorso di gusto con 10 stand culinari più uno dedicato ai celiaci. Tra le realtà locali presenti all’evento già annunciate spiccano la Pizzeria Mascolo e La Valle dei Mulini che presenteranno due nuovi gusti speciali: fior di latte, pancetta, melenzane grigliate e diavoletto; fior di latte, porchetta, melenzane a funghetto e patatine.

Non mancheranno momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Per tutta la durata dell’evento, infatti, tra gli spazi di via Quarantola si aggireranno artisti di strada e i magici personaggi del Bosco Incantato. Non mancheranno esibizioni musicali e tantissime sorprese per gli ospiti che, tra un boccone e l’altro, potranno trascorrere spensierati momenti di allegria.

Il Festival del Panuozzo è un’iniziativa finalizzata al potenziamento del brand “Gragnano Enogastronomica”, un progetto fortemente voluto dal sindaco del Comune gragnanese, Nello D’Auria. Il Panuozzo, nei suoi svariati gusti, sarà il vero protagonista delle 3 giornate incentrate sulla tradizione enogastronomica gragnanese, all’insegna del buon cibo, del divertimento e della cultura.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festival del Panuozzo di Gragnano;

Quando: da domenica 23 a martedì 25 giugno 2024;

Dove: via Quarantola, Gragnano, Napoli.

L’ingresso è gratis.