Evento Assocoral a Madrid: il Made in Italy dei coralli e cammei sbarca in Spagna

Si chiama “Legami Preziosi” l’evento dell’Assocoral che si terrà a Madrid, in Spagna, a riconfermare l’importanza che la lavorazione di coralli e cammei ricopre nel panorama del Made in Italy nel mondo.

“Legami Preziosi”, l’evento di Assocoral a Madrid

Il fascino senza tempo dell’artigianato italiano arriva a Madrid con “Legami Preziosi”, l’evento esclusivo dedicato ai coralli e cammei di Torre del Greco. Il 7 aprile 2025, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, la capitale spagnola ospiterà una serata di eccellenza nel settore della gioielleria e della moda italiana.

Un Evento Esclusivo per Celebrare il Made in Italy

Organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Madrid, dall’Agenzia Italiana per il Commercio Estero e dall’Assocoral, in collaborazione con Madridjoya, l’evento rappresenta un’opportunità unica per professionisti del settore e appassionati di alta gioielleria.

L’arte del corallo e del cammeo sarà la protagonista assoluta, grazie alla partecipazione di sei aziende italiane di spicco: Antonino De Simone, Aucella, De Simone Fratelli, Eva, Grazia Mazza e Mattia Mazza. Queste realtà, sinonimo di eccellenza e tradizione, porteranno a Madrid il meglio del Made in Italy, con creazioni che fondono innovazione e savoir-faire artigianale.

Dimostrazione dal vivo e sfilata di alta gioielleria

Uno dei momenti più attesi sarà la dimostrazione dal vivo di un giovane artigiano, diplomato presso l‘Istituto Francesco Degni di Torre del Greco, supportato dalla Fondazione Cologni. Un’occasione imperdibile per assistere al processo di lavorazione del corallo e del cammeo, simboli dell’artigianato italiano più raffinato.

La serata culminerà con una spettacolare sfilata di gioielli, in cui le modelle, vestite dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Madrid (IED) e truccate dalla scuola IES Santa Engracia, sfileranno sotto la direzione dell’agenzia Isabel Navarro.

A rendere l’evento ancora più speciale, la presenza della madrina d’eccezione Patricia Conde, attrice e modella spagnola, che sarà la presentatrice ufficiale della serata.

Un Ponte tra Italia e Spagna nel Segno dell’Artigianato

L’evento Assocoral a Madrid non sarà solo una celebrazione della gioielleria, ma anche un’importante occasione di networking e crescita commerciale tra Italia e Spagna.

Grazie alla partecipazione di buyer, designer e personalità del settore, l’iniziativa punta a rafforzare i legami tra i due Paesi, promuovendo il valore unico del Made in Italy.