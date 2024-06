Nel Napoletano il primo Country Beer Fest della Campania: fiumi di birra, cibo e tanti ospiti

Dal 4 al 7 e dal 12 al 14 luglio a Casamarciano/Tufino, in provincia di Napoli, arriva il Country Beer Fest, il primo festival in Campania dedicato alla birra in stile western: un doppio appuntamento all’insegna del gusto e del divertimento da trascorrere all’interno di un’area di 7500 mq situata in via Nazionale delle Puglie.

Il primo festival della birra country in Campania a Casamarciano

Ben 7 giorni da trascorrere in perfetto stile Far West gustando le migliori birre artigianali, accompagnate da prelibatezze tipiche messicane ma anche partenopee e campane. Il tutto in una grande area, posta alle spalle del Conad Smart Space di Casamarciano/Tufino, che per l’occasione sarà invasa da stand e allestimenti in tema country.

Il Country Beer Fest è un vero e proprio villaggio di cowboy dove cittadini, visitatori e turisti potranno trascorrere indimenticabili serate estive, tra buon cibo e divertimento. Sul posto sarà possibile degustare alcune delle specialità messicane più amate nel mondo, come i tacos o gli intramontabili fagioli messicani. Spazio anche a panini, pizze, grigliate di carne e caciocavallo impiccato, pronti a soddisfare anche i palati più esigenti.

Protagonista della kermesse la bevanda alcolica d’eccellenza: la birra artigianale alla spina, in tutte le sue varianti, servita anche nella versione riservata ai celiaci che potranno degustare il proprio boccale di birra in tutta tranquillità. L’evento non solo darà spazio alle eccellenze enogastronomiche ma si snoderà in un fitto programma di musica e intrattenimento, con ospiti d’eccezione che animeranno ogni singola serata della kermesse.

Si parte il 4 luglio con il celebre showman Antonio Manganiello, accompagnato dal sassofonista Rocco Di Maiolo, che tra comicità e melodie allieteranno la serata inaugurale del festival. Il 5 luglio sarà, invece, la volta di Matteo Vitolo, nelle vesti di Nino D’Angelo, e Julia del Gaudio. Il 6 luglio a scatenare la platea, insieme alla deejay Martina Rossi, sarà Ivan Cozzolino che tornerà a ravvivare la kermesse anche nella penultima data, quella del 13 luglio.

Il 7 luglio la band dei Frogs Country Rock farà letteralmente esplodere l’anima western dell’evento. Il 12 luglio, direttamente da Tale e Quale Show, Enzo Serio regalerà emozionanti momenti sulle note di Vasco Rossi. A chiudere il cartellone degli spettacoli, il 14 luglio, sarà Mimmo Dany.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Country Beer Fest, la festa della birra;

Quando: dal 4 al 7 e dal 12 al 14 luglio 2024;

Dove: via Nazionale delle Puglie, Casamarciano/Tufino, Napoli (alle spalle del Conad Smart Space).