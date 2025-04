Tegola in casa Bologna: un ‘titolarissimo’ salterà il Napoli. Chi è

Brutta tegola per il Bologna di Vincenzo Italiano. Durante la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Empoli, disputata martedì 1° aprile al Castellani, il terzino Davide Calabria è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio.

L’ex capitano del Milan, ora pilastro della difesa rossoblù, ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra al 66’ minuto di gioco, dopo un contrasto con un avversario. Nonostante abbia provato a rimanere in campo per qualche minuto, il dolore lo ha costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando il posto a Emil Holm.

Infortunio Calabria: salterà Bologna-Napoli

Il Bologna, che ha dominato la partita vincendo 3-0 grazie alla doppietta di Dallinga e al gol di Orsolini, ipotecando così la finale di Coppa Italia, si trova ora a fare i conti con l’apprensione per le condizioni di Calabria.

Secondo quanto riportato dai giornalisti presenti a bordocampo durante la diretta di SportMediaset, le prime impressioni non sono incoraggianti: il giocatore avrebbe manifestato preoccupazione per un possibile movimento innaturale della caviglia, un segnale che ha fatto scattare l’allarme nello staff medico rossoblù. Dopo l’uscita dal campo, Calabria si è diretto immediatamente negli spogliatoi, evitando di caricare peso sull’arto infortunato.

Il club ha rilasciato un comunicato ufficiale nella serata di martedì: “Davide Calabria è stato sostituito a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni con esami strumentali”.

L’attesa per i risultati degli accertamenti, previsti tra oggi e domani, tiene con il fiato sospeso tifosi e staff tecnico, soprattutto in vista dei prossimi impegni cruciali. Il Bologna, infatti, affronterà lunedì 7 aprile il Napoli al Dall’Ara, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa ai vertici della Serie A, seguito da altre sfide di alto livello contro Atalanta e Inter. Contro gli azzurri la sua presenza è da escludere.