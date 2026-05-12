Progetto Vesuvio per far restare i vesuviani in Campania: intesa tra Fondazione e Vanvitelli

Lunedi 11 maggio, alle ore 9:00, presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in via Costantinopoli 104 a Napoli, si è tenuto un importante incontro istituzionale che segna un nuovo passo avanti per il “Progetto Vesuvio”, l’iniziativa volta a costruire una strategia concreta per la permanenza dei cittadini dell’area vesuviana all’interno della Campania in caso di emergenza legata al rischio vulcanico.

Progetto Vesuvio: intesa tra Fondazione e Università Vanvitelli

All’incontro erano presenti il Magnifico Rettore Giovanni Francesco Nicoletti, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Vanvitelli, il presidente della Fondazione Convivenza Vesuvio dott. Vincenzo Coronato e il Segretario Generale dott. Lucio Lombardi. Il protocollo d’intesa è stato realizzato anche grazie al costante supporto di Confindustria Caserta, del suo presidente Luigi Della Gatta e del professor dott. ing. Alessandro Mandolini.

Con l’ingresso dell’Università Vanvitelli nel partenariato della Fondazione Convivenza Vesuvio, si rafforza ulteriormente una rete già ampia e qualificata che vede in sinergia realtà come SVIMEZ, DAC, SVIMAR, l’Intergruppo Parlamentare Sud, 13 comuni vesuviani in rappresentanza di circa 520.000 cittadini e 25 comuni dell’Alta Irpinia che hanno già manifestato disponibilità ad accogliere temporaneamente i vesuviani per brevi, medi o lunghi periodi.

Il Rettore Giovanni Francesco Nicoletti ha dichiarato di essere “orgoglioso che l’Università Vanvitelli possa offrire il proprio contributo scientifico e accademico a un progetto così importante per il territorio campano. Università, istituzioni e mondo produttivo devono lavorare insieme per costruire strategie concrete capaci di affrontare le grandi sfide del futuro”.

Il presidente Vincenzo Coronato ha invece sottolineato come “il Progetto Vesuvio stia assumendo sempre maggiore concretezza grazie alla collaborazione tra enti locali, università, associazioni e mondo produttivo. L’obiettivo è trasformare un’emergenza in una possibilità di sviluppo, garantendo ai cittadini vesuviani la possibilità di restare in Campania senza perdere identità, lavoro e dignità”.

“La sfida è garantire ai cittadini vesuviani la possibilità di restare in Campania, mantenendo intatti legami familiari, lavorativi, culturali e identitari” – spiegano dalla Fondazione Convivenza Vesuvio. Il progetto punta infatti a evitare che centinaia di migliaia di persone vengano trasformate in “profughi assistiti” fuori regione, consentendo invece a oltre 600.000 vesuviani di continuare a vivere, lavorare e contribuire economicamente al territorio campano anche in caso di emergenza.

“La permanenza dei cittadini in Campania – conclude la Fondazione – significherebbe mantenere sul territorio competenze, imprese, forza lavoro, consumi e contribuzione fiscale, trasformando così una potenziale crisi in un’occasione di rilancio e sviluppo per l’intera Campania e per l’Italia”.