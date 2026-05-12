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ULTIM’ORA. Trema la terra nel Napoletano, scossa di magnitudo 2.6: l’epicentro

Mag 12, 2026 - Veronica Ronza

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei

Una scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, ai Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di via Campana.

Scossa di terremoto oggi ai Campi Flegrei: magnitudo 2.6

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, hanno registrato la scossa alle ore 16:06 di oggi, 12 maggio. La magnitudo è di 2.6 e il sisma, come spesso accade per gli eventi legati al bradisismo, è stato chiaramente avvertito in tutto il territorio flegreo.

La scossa sarebbe stata preceduta da un altro evento sismico avvenuto nella notte, stavolta di lieve entità. A renderlo noto il Comune di Pozzuoli tramite una nota: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.8 ± 0.3, localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle ore 02.11 ora locale del 12/05/2026 (UTC 00.11), alla profondità di 1.57 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima alla linea di costa”.

Si tratterebbe di eventi legati al normale fenomeno del bradisismo che caratterizza l’intera zona dei Campi Flegrei. Al momento non si segnalano danni a cose o persone mentre la situazione della caldera continua ad essere costantemente monitorata, senza presentare alcun tipo di anomalia.

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Campi Flegreiterremoto
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre