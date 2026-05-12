Il Barcellona festeggia il suo 29esimo titolo della Liga, conquistato domenica 10 maggio battendo il Real Madrid 2-0 al Camp Nou. La città catalana si è fermata per accogliere i suoi campioni in una parata scoperta tra fumogeni, cori e migliaia di tifosi. Ma tra le immagini della festa blaugrana, una in particolare ha fatto il giro del mondo in poche ore: quella di Lamine Yamal, 18 anni, che dal tetto del bus dei festeggiamenti sventola con orgoglio una bandiera della Palestina. Le immagini sono diventate virali in pochi minuti, condivise dallo stesso Yamal anche sul suo profilo Instagram.

Yamal festeggia la vittoria della Liga con la bandiera della Palestina

Fermo ai box per infortunio, Yamal non ha potuto contribuire in campo nelle ultime settimane, ma ha scelto comunque di essere protagonista, questa volta con le mani anziché con i piedi. Non è la prima volta che il giovane talento di origini marocchine ed equatoguineane manifesta sensibilità verso temi sociali e identitari. A soli 18 anni, Yamal dimostra una maturità rara, consapevole che la sua visibilità è uno strumento: ogni suo gesto davanti alle telecamere di mezzo mondo vale come un megafono puntato sulle questioni che contano.

Gaza, Cisgiordania, Libano: crisi che non si possono ignorare

Il gesto di Yamal arriva in un momento in cui la situazione nei Territori palestinesi e in Libano continua a essere drammatica. A Gaza, la popolazione civile vive da mesi in condizioni disperate, con ospedali fuori uso, carenza di cibo e acqua, e un bilancio di vittime che la comunità internazionale fatica ancora a elaborare. In Cisgiordania, la tensione rimane altissima, con raid, arresti e una quotidianità segnata dall’occupazione militare. In Libano, il conflitto ha lasciato ferite profonde, con interi quartieri rasi al suolo e centinaia di migliaia di sfollati ancora in cerca di una sistemazione.

Alzare una bandiera palestinese sul tetto di un bus, davanti a 750mila persone e alle telecamere di tutto il mondo, significa ricordare a chi guarda che quella crisi non è finita. Che mentre si festeggia, si esulta, si vive la normalità di una domenica di sport, c’è un popolo intero che non ha questa stessa possibilità.

Lo sport come cassa di risonanza

La storia è piena di atleti che hanno usato la loro visibilità per mandare messaggi che vanno oltre il campo. Da Muhammad Ali a Colin Kaepernick, il gesto sportivo è spesso diventato gesto civile. Yamal si inserisce in questa tradizione con la forza di chi sa che ogni secondo in cui è inquadrato vale oro: quella bandiera alzata sul bus del Barcellona campione di Spagna ha raggiunto in poche ore un’audience globale che nessuna dichiarazione istituzionale avrebbe potuto eguagliare.

Giovane, esposto, mai neutrale: anche quando non gioca, anche quando basterebbe soltanto festeggiare, Yamal sceglie di esserci. E di far sentire la sua voce. In un mondo in cui i calciatori vengono spesso criticati quando escono dal perimetro del pallone, il diciottenne del Barcellona ricorda che avere una platea non è solo un privilegio: è anche una responsabilità.