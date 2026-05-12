Stasera Sal Da Vinci all’Eurovision, la scaletta: a che ora si esibirà il cantante napoletano

Questa sera, martedì 12 maggio 2026, andrà in onda su Rai 2 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest con Sal Da Vinci tra gli artisti in gara: di seguito la scaletta con l’orario di uscita dei cantanti.

Stasera Sal Da Vinci all’Eurovision: scaletta e orario di uscita

A commentare la kermesse, in diretta, saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Grande l’attesa per l’esibizione di Sal Da Vinci che, stando alle anticipazioni, con la sua Per sempre sì metterà in scena un vero e proprio matrimonio, affiancato da ballerini professionisti.

Ad esibirsi questa sera saranno 15 artisti provenienti da diversi paesi del mondo. La seconda serata del Festival vedrà, invece, varcare il palco gli altri cantanti in gara. Sal Da Vinci tornerà all’Eurovision nella serata finale di sabato 16 maggio.

Scaletta e orari