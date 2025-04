Tuttosport è certo: “Il Milan punta a Conte grazie alla rottura tra il tecnico e De Laurentiis”

Tuttosport spinge per Conte al Milan, lo scenario potrebbe diventare reale grazie al rapporto non perfetto tra il tecnico e De Laurentiis

Il quotidiano continua la sua campagna che vede Antonio Conte sempre più lontano dalla panchina del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico è in cima alla lista di Paratici come prossimo allenatore del Milan.

Nonostante il tecnico abbia schivato ogni domanda sul proprio futuro. C’è qualcuno che lo da già per certo al Milan, complice il suo rapporto con Paratici, che pochi giorni fa è stato annunciato nella società rossonera.

Conte verso il Milan per colpa del rapporto con De Laurentiis, l’assurda narrazione di Tuttosport

“De Zerbi in pole come nuovo allenatore del Milan. Ma prima di accelerare per l’ex Brighton, si pensa sempre a Conte, che però è blindato dal Napoli avendo firmato a giugno un contratto della durata di tre anni”.

“Il nuovo responsabile dell’area tecnica, prima di prendere la decisione definitiva. Vorrà capire bene quale piega potrà prendere il matrimonio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis a Napoli, si vocifera di una rottura tra i due. Non fosse altro perché sia alla Juve, sia al Tottenham quando è stato chiamato a rifondare una squadra Paratici (in bianconero sotto l’ombrello di Marotta) ha sempre scelto Conte. Al terzo posto del podio c’è Massimiliano Allegri“.