Manfredi annuncia: “Entro il 2027 la Linea 1 arriverà a Capodichino”

A seguito dell’apertura della stazione della metropolitana al Centro Direzionale, ha parlato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il primo cittadino ha voluto annunciare un’altra grossa novità, entro il 2027 sarà aperta anche la stazione di Capodichino, per favorire il flusso dei turisti e non solo.

Manfredi annuncia la fermata della metropolitana a Capodichino, le parole

“E’ una stazione strategica non solo perché il Centro direzionale è molto frequentato dai lavoratori, ma è anche molto abitato e inoltre diventerà stazione di interscambio nel progetto di mobilità che abbiamo per la città. Questa apertura è un passo significativo e abbiamo mantenuto l’impegno preso“, ha proseguito Manfredi. Che per quanto riguarda il prolungamento dell’orario della Linea 6 che da Municipio porta a Fuorigrotta e che attualmente termina alle 15.30, ha spiegato che il piano di assunzioni è ormai pronto. “Macchinisti e agenti di stazione sono figure che hanno bisogno di particolari qualificazioni, ma siamo fiduciosi che in tempi rapidi si inizierà a implementare il quadro dei lavoratori Anm“, ha aggiunto, “inoltre, sulla linea 6 abbiamo anche le operazioni di inserimento dei nuovi treni che costituisce il vero punto di svolta. Mano a mano che abbiamo più risorse tecniche e umane andrà sempre più a regime”.

“Nel giro di qualche mese apriremo anche la stazione Tribunale“, ha spiegato: “Ma il nostro obiettivo primario è arrivare all’aeroporto di Capodichino nel primo semestre 2027″, ha concluso Manfredi.