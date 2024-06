ULTIM’ORA/ L’agente di Kvaratskhelia: “Vogliamo andare via da Napoli, aspetteremo la fine dell’Europeo”

Clamoroso quello successo nelle ultime ore in Georgia. Le parole sono quelle dell’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che ad una emittente tv locale ha spiegato in diretta tutte le prossime mosse per il futuro dell’asso georgiano. La volontà è quella di andare via, secondo l’entourage del calciatore giocare una stagione Champions League è un’opzione da scartare a priori e per questo motivo ci si sta guardando attorno. Il PSG che nelle scorse settimane era la squadra più vicina alla stella azzurra dunque è pronta a preparare un nuovo assalto. In attesa di sentire la replica del Calcio Napoli, che attualmente è impegnato giù in una vera e propria “lotta mediatica” contro Giuffredi (agente di Di Lorenzo).

L’agente di Kvaratskhelia annuncia l’addio da Napoli? Le sue parole fanno tremare

Queste le parole dell’agente durante la diretta odierna a Sport Imedze: “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha e preferiamo vederlo concentrato per la sua Nazionale. Il ragazzo ha solo 23 anni, non può perdere un anno lontano dalle coppe, non può permetterselo. Vogliamo una squadra che gioca l’Europa”

Successivamente sono arrivate anche le parole del padre della stella azzurra che rimarca il concetto dell’agente: “ Il Napoli lo scorso anno ha cambiato tre allenatore e non vogliamo che resti ancora in azzurro. Per lui è stato difficile giocare in questa situazione, ha avuto troppe pressioni addosso non dettate da lui”.

Saranno dunque giornate intense, sicuramente arriverà una risposta da Castelvolturno, specialmente da Antonio Conte che vede il georgiano uno dei punti di riferimento. Un suo addio non è contemplato e il tecnico come tutto lo staff azzurro farà di tutto per trattenere il numero 77.