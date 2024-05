Mamuka Jugeli, procuratore di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato interessanti dichiarazioni alla versione georgiana de La Gazzetta dello Sport. L’agente del fantasista in forza alla SSC Napoli ha confermato infatti l’interesse del Paris Saint Germain, smentendo invece quello da parte dei club arabi,

Kvaratskhelia, l’agente Jugeli: “Interesse concreto del PSG, ma deciderà De Laurentiis”

Queste le parole di Jugeli sul futuro di Kvaratskhelia: “L’interesse dell’Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero. C’è l’interesse e l’offerta del PSG, tutto dipende dalla decisione del Calcio Napoli e del suo presidente”.

Dichiarazioni che fanno tremare i tifosi partenopei, già affranti per la certa partenza di Victor Osimhen. Il prossimo tecnico Antonio Conte ha però richiesto espressamente al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna di non cedere il numero 77.

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ritiene infatti Khvicha un elemento fondamentale su cui fondare il progetto vincente che vuole attuare una volta arrivato a Napoli.

Kvaratskhelia sarà impegnato a giugno con la sua Georgia ai Campionati Europei di calcio che si disputeranno in Germania. Dal cammino della sua selezione dipenderà anche il giorno in cui tornerà disponibile: l’inizio del ritiro azzurro di Dimaro-Folgarida è previsto per l’11 luglio 2024.