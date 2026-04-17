Nel Napoletano c’è il mondo di Pinocchio: 2 giorni di magia alla Casina Vanvitelliana
Apr 17, 2026 - Veronica Ronza
Casina Vanvitelliana di Bacoli
La magia di Pinocchio torna alla Casina Vanvitelliana di Bacoli con la mostra itinerante dedicata al celebre burattino che si terrà nel fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, realizzata in collaborazione con il Centro Ittico Campano e l’Associazione Borgo Farnese.
Pinocchio alla Casina Vanvitelliana di Bacoli: 2 giorni di magia
La suggestiva mostra si chiuderà in bellezza con la presenza del burattino originale del film Le Avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. A completare il programma, si susseguiranno laboratori creativi dedicati ai più piccoli, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’arte e della narrazione attraverso esperienze partecipative e coinvolgenti.
Nello splendido scenario della casina borbonica sarà presentato anche un nuovo progetto culturale di ampio respiro: Pinocchio in Fiore, un percorso artistico e sensoriale capace di intrecciare arte, letteratura e partecipazione comunitaria, valorizzando al contempo il patrimonio culturale dei territori coinvolti.
L’iniziativa è promossa con il patrocinio di Tuscia in Fiore, sotto la guida del Presidente Giulio Della Rocca, e realizzata in collaborazione con l’Associazione Il Borgo di Pinocchio Farnese di Farnese. Cuore pulsante del progetto è l’intervento del maestro d’arte Angelo Paccosi, che darà forma a una serie di installazioni artistiche ispirate all’immaginario pinocchiesco, destinate a trasformare Farnese in un suggestivo “Giardino dei Balocchi”, luogo simbolico di scoperta, memoria e meraviglia.