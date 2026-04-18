Dopo la rapina scatta a Napoli la nuova truffa per i cittadini: chiama un finto maresciallo

La rapina nella banca di Piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, ha dato il via ad una nuova truffa ai danni dei cittadini di Napoli, raggiunti telefonicamente da un finto maresciallo che cerca di acquisire informazioni sulle vittime per poi probabilmente derubarle.

Rapina in banca a Napoli: scatta la nuova truffa per i cittadini

A segnalare l’accaduto, come rende noto Il Mattino, sarebbe stata una signora di Posillipo che sarebbe stata contattata da un uomo telefonicamente. Si sarebbe presentato come maresciallo dei carabinieri, spiegando di aver ritenuto opportuno fare un giro di telefonate a seguito del colpo alla filiale Credit Agricole di Piazza Medaglie d’Oro.

Nello specifico avrebbe chiesto alla donna se avesse gioielli e contanti in casa, invitandola a fornire informazioni dettagliate per poter provvedere alla messa in sicurezza dei suoi beni. La telefonata sarebbe stata resa ancora più fuorviante attraverso l’uso dello spoofing che avrebbe fatto comparire sullo schermo dello smartphone il numero della Stazione Carabinieri.

La vittima, però, avrebbe subito percepito l’inganno e, tenendo l’uomo al telefono, avrebbe composto il numero del 112 con un altro telefono. Dopo essersi accertata che nessuno dalla Centrale Operativa la stesse chiamando, avrebbe poi interrotto la telefonata. In caso di episodi del genere, dunque, si invita a non fornire alcuna informazione e rivolgersi alle forze dell’ordine.