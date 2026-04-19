Elezioni a Ercolano, 3 pilastri nel programma di Antonietta Garzia: “Legalità, donne e turismo”

È Antonietta Garzia la candidata sindaca del Campo Largo a Ercolano per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’ufficializzazione è arrivata sabato 18 aprile al Mav di Ercolano, dove l’avvocata e già capogruppo del Partito Democratico nella passata consiliatura ha presentato la propria candidatura davanti a militanti, alleati e cittadini.

“Questo è il tempo della responsabilità, della partecipazione e della cura per Ercolano. Ripartiamo mettendo al centro ciò che conta davvero: la città e le persone, perché il Presente è futuro. La politica deve tornare ad avere cura dei bisogni reali delle persone”, ha dichiarato Garzia, che porta con sé anche un’esperienza da assessore nella giunta guidata da Nino Daniele.

Una coalizione ampia, dal PD ai civici

La candidatura si inserisce in un perimetro politico largo e plurale: al fianco del Partito Democratico figurano il Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, Avanti, Alleanza Verdi e Sinistra, oltre a esperienze civiche e a PER. Un campo che ambisce a rappresentare un’alternativa unitaria e radicata nel territorio.

“Credo in una Ercolano capace di restare profondamente radicata nella propria identità, valorizzandola, e allo stesso tempo di avere il coraggio di cambiare e crescere. Ercolano ha bisogno di cura: cura degli spazi, delle relazioni, delle opportunità. Per farlo, dobbiamo lavorare insieme, nella stessa direzione”, ha spiegato la candidata.

Legalità, donne e turismo: i tre pilastri del programma

Tre le priorità attorno a cui si costruisce il progetto politico di Garzia. La prima è la legalità come “fondamento dell’azione amministrativa”, insieme a un rapporto nuovo tra istituzioni e cittadini “fondato sulla fiducia e sulla trasparenza”. La seconda è la piena partecipazione delle donne alla vita pubblica: “La qualità della democrazia si misura anche da questo: da chi siede ai tavoli in cui si decide. Non basta la presenza, serve una rappresentanza autentica, capace di incidere sulle politiche e di orientarle verso maggiore equità e giustizia sociale.”

La terza è il turismo sostenibile, inteso come leva di sviluppo per l’intera comunità: “Ercolano ha un patrimonio straordinario che deve essere valorizzato in modo sostenibile, creando lavoro, sostenendo le attività locali e rafforzando l’identità della città.”

L’unità come punto di partenza

Garzia ha voluto ringraziare pubblicamente chi, pur aspirando alla candidatura, ha scelto di fare un passo indietro nell’interesse della coalizione: “Luigi Luciani e Gioacchino Acampora che, pur legittimamente aspirando alla candidatura, hanno scelto con senso di responsabilità di anteporre l’unità della coalizione.”

Un riconoscimento esteso anche al segretario locale Antonello Cozzolino, a Carmela Saulino, alla segreteria metropolitana e al segretario regionale Piero De Luca.

La chiusura è affidata a una promessa rivolta ai cittadini più fragili: “Vogliamo tendere la mano a chi è rimasto indietro, a chi non si sente rappresentato, a chi chiede semplicemente di essere ascoltato. Perché Ercolano può essere davvero più giusta solo se nessuno resta ai margini.”