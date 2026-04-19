Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Elezioni a Napoli, patto tra Manfredi e Mastella: “Gli elettori ci chiedono idee e visione”

Apr 19, 2026 - Redazione Vesuviolive

Elezioni a Napoli - Patto tra Manfredi e Mastella

Sabato mattina, nel centro congressi Ramada di Napoli, è andata in scena l’ennesima operazione di ingegneria politica all’italiana. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ed ex ministro dell’Università nei governi Conte II e Draghi, ha scelto di associare il proprio nome e la propria credibilità istituzionale a un “Patto federativo per il grande Centro” promosso insieme a Clemente Mastella, sindaco di Benevento e figura tra le più longeve — e controverse — del panorama politico meridionale. Un abbraccio che lascia perplessi, e che vale la pena esaminare senza troppi giri di parole.

Mastella, il Centro eterno

Clemente Mastella è una presenza fissa nella politica italiana da oltre quarant’anni. Democrazia Cristiana, Partito Popolare, Margherita, Udeur, Noi di Centro: la lista dei partiti che ha attraversato, fondato, abbandonato o rilanciato è talmente lunga da essere diventata quasi una categoria autonoma. Ogni volta che il sistema politico si riassesta, Mastella riemerge con un nuovo soggetto centrista, nuove sigle e invariabilmente le stesse facce.

Eppure Mastella avverte solenne: “Senza il Centro, il Campo largo è destinato a perdere in modo irrimediabile.” Un argomento che, nella sua cinica pragmaticità, non è del tutto infondato. Ma che nasconde una domanda scomoda: quale Centro, esattamente? Quello che alle ultime elezioni politiche ha raccolto percentuali da prefisso telefonico, o quello immaginato come architrave di un’alleanza che ancora non esiste?

Manfredi e la scelta che interroga

Gaetano Manfredi sembra davvero convinto del patto con il decano dei trasformisti: “Bisogna coagulare energie, idee e una visione che i nostri elettori ci chiedono”. Parole ragionevoli in astratto, ma che nel contesto dell’alleanza appena siglata rischiano di suonare come una copertura rispettabile per un’operazione di pura sopravvivenza politica altrui.

Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI