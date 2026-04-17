Trovata morta dal portiere, la tragedia: Miriam aveva 23 anni e oggi doveva laurearsi

Tragedia a Roma dove una giovane studentessa siciliana, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nell’androne del suo palazzo. Aveva 23 anni e proprio oggi avrebbe dovuto laurearsi.

Studentessa trovata morta a Roma prima della laurea

Originaria della Sicilia, Miriam viveva a Santa Ninfa, nel Trapanese, ma era profondamente legata anche a Campobello di Mazara e Castelvetrano, dove aveva frequentato il Liceo delle Scienze Umane. Si era poi trasferita a Roma per continuare gli studi presso l’Università Luiss Guido Carli.

Il corpo privo di vita della 23enne sarebbe stato ritrovato nell’androne del palazzo dal portiere che avrebbe subito lanciato l’allarme. I sanitari del 118, giunti sul posto, purtroppo non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe precipitata dall’alto all’interno della tromba delle scale, schiantandosi al suolo e perdendo la vita probabilmente sul colpo. Al momento non si esclude nessuna pista: gli inquirenti stanno privilegiando due ipotesi, quella di un drammatico incidente domestico o di un eventuale gesto volontario.

Si indaga, inoltre, sul giallo della laurea. La ragazza avrebbe infatti comunicato ai genitori che proprio il 17 aprile avrebbe discusso la tesi di laurea, cosa che avrebbe spinto i familiari della giovane a raggiungere Roma per assistere a quel momento tanto atteso. Dagli accertamenti, però, sarebbe emerso che la ragazza non era più iscritta all’ateneo dal 2024. A maggio Miriam avrebbe compiuto 24 anni.