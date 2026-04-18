VIDEO/ È campano l’asso della pizza acrobatica: vince e diventa campione del mondo

Trionfo campano al campionato mondiale della pizza acrobatica 2026 con la vittoria di Nicola Matarazzo, pizzaiolo del Casertano, che ha incantato i giudici con la sua coreografia che ha accompagnato la preparazione del tipico piatto partenopeo. Star del web e già campione mondiale, il giovane talento si è aggiudicato il primo posto nel corso della rassegna che si è tenuta a Parma, realizzando la pizza acrobatica con una performance emozionante.

Campionato mondiale della pizza acrobatica 2026: il vincitore

Nicola Matarazzo, conosciuto come il “ballerino della pizza“, ha portato ancora una volta in alto la tradizione di Napoli e del Sud Italia, conquistando l’oro al Campionato Mondiale della Pizza nella categoria acrobatica.

Un risultato straordinario che rappresenta motivo di orgoglio per la provincia di Napoli e per tutta la Campania, terra simbolo della vera pizza italiana. Nei giorni 14, 15 e 16 aprile, Matarazzo ha affrontato alcuni dei migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo, riuscendo a imporsi fin dalle qualificazioni, concluse al primo posto, fino a dominare la finale.

La sua esibizione ha trasformato la gara in un vero spettacolo: sulle note di “Samba do Brasil”, ha unito tecnica, ritmo e intrattenimento in una performance coinvolgente che ha lasciato senza fiato pubblico e giuria.

Dietro questo successo c’è una storia fatta di sacrifici e determinazione, con radici profonde nella tradizione campana della pizza. Un anno fa, Nicola ha aperto un ristorante di oltre 500 mq, progettato nei minimi dettagli, con area bimbi, sala esterna e un palco dedicato agli show, dove ogni giorno porta la pizza acrobatica dal vivo trasformando l’esperienza per i clienti in qualcosa di unico.

Oltre all’attività, Nicola Matarazzo è oggi anche una figura di riferimento sui social, con oltre 400.000 follower su TikTok e più di 200.000 iscritti su YouTube, contribuendo a diffondere la cultura della pizza italiana nel mondo.

“Sono orgoglioso di portare in alto le mie radici e rappresentare l’Italia. Questa vittoria è il risultato di anni di sacrifici e passione”– ha dichiarato al termine della competizione che lo ha portato a ricevere il titolo di campione del mondo.