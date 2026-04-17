Rapina al Vomero, Manfredi fa i “complimenti” ai criminali: “Grandissimi professionisti”

Ha atteso un po’ di tempo prima di esprimersi, ma quando l’ha fatto ha spiazzato tutti con le proprie parole. Il sindaco Gaetano Manfredi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla rapina di ieri in Piazza Medaglie d’Oro, facendo quasi i complimenti ai criminali per come hanno organizzato il colpo e le vie di fuga. Un avvenimento che in tal modo si arricchisce ancor di più di surrealtà: chello ca se vede (e se sente) nun se crede, potremmo dire parafrasando la celebre canzone napoletana.

“Grandi professionisti”: parole surreali di Manfredi sulla rapina al Vomero

“Dai dati che noi abbiamo avuto dalla Abc, che è intervenuta per capire bene il lavoro fatto nel sottosuolo, è stata veramente una rapina programmata da mesi, con grandissimi professionisti che hanno fatto un lavoro veramente da film” – queste le parole di Manfredi pronunciate nell’ambito del convegno Il Mezzogiorno dopo il Pnrr e riportate dal quotidiano Il Mattino.

Un concetto che il primo cittadino ha anche ribadito, a dimostrazione della forma che l’episodio ha assunto nella sua mente: “Sono rimasto anche sorpreso dal fatto che tante persone abbiano lavorato nel sottosuolo per mesi e nessuno si sia accorto di nulla. Ora vanno fatte delle indagini molto approfondite, capire anche poi le motivazioni di una rapina che ha impegnato risorse criminali così ingenti e grandi professionisti“.

Il sindaco di Napoli, dunque, ha definito i criminali per ben due volte “grandi professionisti”, domandandosi inoltre quale possa essere la motivazione della rapina. Come se un’azione simile possa avere altro scopo se non quello di appropriarsi delle ricchezze conservate nella banca. Incredibile.