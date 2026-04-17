Plinio raddoppia ed apre ad Ercolano, tantissimi cittadini al taglio del nastro

Grande partecipazione e forte emozione ad Ercolano per l’inaugurazione del nuovo Plinio Medical Center, aperto ufficialmente ieri, 16 aprile alla presenza di autorità, personaggi della vita civica ercolanese e tanti semplici cittadini.

La storica struttura sanitaria di via Fevolella, per anni punto di riferimento per la città, è stata completamente rinnovata e restituita al territorio grazie all’impegno del Mimina Group guidato dalla famiglia Caianiello. Un progetto che segna un nuovo capitolo per la sanità locale e consolida il percorso già avviato con successo a Torre del Greco nella struttura gemella di via Ignazio Sorrentino.

Il ritorno di un presidio storico per la città

Una folla composta da cittadini, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e volti noti ha preso parte al taglio del nastro, confermando il forte legame tra la struttura e il territorio.

L’apertura rappresenta un vero e proprio ritorno per Ercolano, che torna ad avere un presidio sanitario moderno dopo anni di carenza di strutture sul territorio.

Testimonianza di ciò si è potuta leggere anche negli occhi lucidi e nostalgici di tanti residenti che ricordavano il valore di un punto sanitario di prossimità al centro dell’antica Resina che oggi torna completamente rinnovato nei servizi e nel management per aprire un nuovo capitolo della sua storia nella città degli Scavi. Essi non hanno fatto mancare il calore per una riapertura sperata, attesa ed ottenuta con una visione sociale prima ancora che imprenditoriale.

Caianiello: “Un ritorno importante per il territorio”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato Marco Caianiello, direttore di Mimina Group, visibilmente emozionato durante l’inaugurazione.

“Siamo qui oggi ed è un momento importante per noi, per Mimina Group, per Plinio Medical Center, per la città di Ercolano. Il ritorno di un presidio sanitario, un presidio storico, importante per la diagnostica per immagini, per il laboratorio di analisi e per il poliambulatorio. Siamo contenti: da giorni sento questo grande calore da parte della città”.

Mimina Group, è un network sanitario consolidato in Campania, tra Napoli e Caserta. Oggi, questa trentennale esperienza nel mondo sanitario arriva in questo nuovo territorio.

Buonajuto: “Una gioia infinita per la città”

Presente all’evento anche Ciro Buonajuto, consigliere regionale ed ex sindaco di Ercolano che ha evidenziato l’importanza del presidio per i cittadini.

“Il Plinio sarà un presidio sanitario per tutti i cittadini, è una gioia infinita vedere questa struttura aperta e poi è una gioia infinita sapere che a sostenere questa struttura c’è la famiglia Caianiello, che sono esperti, sono persone perbene, rappresentano un’eccellenza del nostro territorio e hanno avuto la voglia di investire nella nostra città”.

L’ex primo cittadino ha poi sottolineato il valore di un punto sanitario “sotto casa”, evidenziando il vantaggio di non essere obbligati a spostarsi in altre città: un onere spesso non soltanto economico ma anche foriero di disagi per chi vive in situazioni già complesse dal punto di vista dello stato fisico.

Andrea Sannino: “Ercolano merita questo”

Tra i presenti anche il cantante Andrea Sannino, profondamente legato al territorio.

“Io sono cresciuto qui, a Via Canalone, quindi so quanto è importante per le persone avere un centro sanitario di riferimento”.

“Per troppi anni è stato chiuso e ringrazio di cuore queste persone che adesso hanno deciso di reinvestire qui”. Poi un augurio, quello “di durare decenni, secoli, anzi di non chiudere mai più perché Ercolano merita queste cose”.

Servizi già attivi e sguardo al futuro

La nuova sede del Plinio Medical Center è già operativa con laboratorio analisi in convenzione, radiologia tradizionale e un poliambulatorio in fase di implementazione, con la senologia tra le prime specialistiche attive.

Una struttura “gemella” di quella di Torre del Greco che rafforza l’offerta sanitaria nell’area vesuviana e segna un passo concreto verso una sanità territoriale più accessibile ed efficiente.

Con “Plinio raddoppia”, il messaggio è chiaro: il territorio torna al centro e, con esso, la salute dei suoi cittadini.

Plinio Medical Center, dove si trova e contatti

Plinio Medical Center da oggi ha quindi due sedi:

– Ercolano, Via Fevolella 12 // Tel. 081 1952 1495

– Torre del Greco, Via Ignazio Sorrentino 29 (con ingresso anche dal Viale Aldo Moro) // Tel. 081 1952 1575

CUP (Centro Unico Prenotazioni): Tel. 081 1952 1575

Facebook: Plinio Medical Center

Le indicazioni per la nuova sede di Ercolano: