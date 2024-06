Napoli, Giuffredi vola da Di Lorenzo in Germania: vuole un faccia a faccia con il suo assistito

La vicenda Di Lorenzo-Napoli continua con una nuova puntata. Dopo le parole del difensore ieri pomeriggio in conferenza stampa e le indiscrezioni sul colloquio tra Conte e Giuffredi, questa volta è l’agente del terzino che torna a far parlare di sé. Nelle prossime ore ha deciso di partire per la Germania, direzione ritiro della Nazionale di Spalletti, ha chiesto un confronto col suo assistito urgente per definire il futuro. Da capire però come e quando avverrà viste le regole ferree imposte dal CT dell’Italia per il bene del gruppo.

Giuffredi vola da Di Lorenzo. Il rebus futuro al Napoli è sempre più vivo

Giuffredi cerca chiarezza, specialmente dopo le parole del suo assistito di ieri in conferenza stampa, vista anche l’insistenza di Antonio Conte che secondo indiscrezioni sta avendo contatti continui con Giovanni Di Lorenzo nella speranza di farlo rimanere nel suo Napoli. L’agente però vuole giocare il suo gioco, ha deciso che il terzino deve andare via e sembra voler scavalcare lo stesso Di Lorenzo, che invece appare aperto al dialogo col nuovo allenatore del Napoli.

Giuffredi nel mentre vola in Germania: nelle prossime ore sarà nella zona in cui si tiene il ritiro della Nazionale Italiana. Il suo obiettivo ora come ora è quello di portare il capitano del Napoli alla Juventus. Complice anche gli ottimi rapporti con Giuntoli che sembrerebbero aiutare e non poco la trattativa. Nonostante l’ultima parola spetti al Napoli, visto che la società azzurra finché non vedrà le sue richieste accontentate, non mollerà. Anche se il valore economico sembra essere passato in secondo piano, visto che lo staff di De Laurentiis vorrebbe soddisfare la richiesta di Conte: ovvero Giovanni ancora in azzurro e con la fascia da capitano al braccio.