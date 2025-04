Terremoti ai Campi Flegrei, l’Osservatorio Vesuviano: “Sciame sismico in corso”

Uno sciame sismico è in corso dalle 23,29 di sabato 12 aprile 2025, come comunicato dall’Osservatorio Vesuviano.

Sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.9 a Pozzuoli

Sono stati rilevati in via preliminare 8 terremoti con magnitudo massima di 2.9 raggiunta alle 23,29. Sono state avvertite le amministrazioni comunali dell’area flegrea, che hanno attivato immediatamente la propria rete assistenziale per dare supporto eventuale alla popolazione.

La scossa più intensa ha avuto come epicentro Pozzuoli, seguita poi da altri terremoti di minore magnitudo.

Nessun problema per gli abitanti.