Si schianta mentre gioca con la minimoto fuori casa: è morto un bambino di 4 anni

Si è spento dopo quattro giorni di agonia il piccolo Thomas, il bambino morto a soli 4 anni a seguito di un incidente in minimoto avvenuto lo scorso lunedì nel quartiere Boccadifalco a Palermo, in Sicilia. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

Tragedia a Palermo, morto un bambino di 4 anni in minimoto

Il piccolo si trovava all’esterno della sua abitazione quando, in sella alla minimoto, dotata di rotelle, si sarebbe schiantato violentemente contro un muretto. A soccorrere per primo il bambino è stato il padre che lo ha trasportato con urgenza presso l’ospedale Ingrassia.

Preso in carico dall’equipe medica, vista la gravità delle sue condizioni, il piccolo è stato prontamente intubato e trasferito all’Ospedale dei Bambini Di Cristina. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per le gravissime lesioni interne e le fratture facciali riportate. Purtroppo, però, il piccolo non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Sul caso proseguono le indagini per accertare l’esatta dinamica della vicenda e ricostruire le cause che hanno causato il decesso del bambino. Si tratta di un ulteriore dramma che ha scosso profondamente il Sud e la Regione Siciliana dove recentemente si è consumato anche l’omicidio di Sara Campanella, un’altra giovane vita spezzata stavolta per mano di un suo collega universitario.