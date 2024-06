Di Lorenzo risponde alle accuse: “Io triste al Napoli? Sono stro*****. Sono contento delle parole di Conte”

Giovanni Di Lorenzo dal ritiro della Nazionale Italiana ha voluto rispondere sui tanti dubbi in merito alla sua situazione con il Calcio Napoli. Una stagione complessa con un finale horror sia a livello di squadra che personale. A peggiorare la situazione sono poi state le continue accuse del suo procuratore Mario Giuffredi che ha messo un ulteriore linea tra se e il Napoli. Antonio Conte però non molla e spera di avere un confronto con Di Lorenzo al termine dell’Europeo per chiudere definitivamente il cerchio e continuare sulla stessa strada con la maglia del Napoli.

Di Lorenzo risponde alle accuse sul futuro e sulla situazione col Napoli

Il terzino azzurro ha voluto rispondere senza problemi alle domande fatte dalla stampa sulla situazione con il Napoli. Ecco le sue parole: “Non ho problemi a parlarne di questa situazione, ho parlato con la società a fine campionato e poi sono venuto subito in Nazionale perché abbiamo un Europeo da preparare al massimo: sono concentrato sull’Europeo e quello che mi interessa adesso è fare bene qua. Io sono serenissimo. Triste? Sono stron****… La concentrazione è tutta qui, quando poi sarà il momento di parlare del Napoli lo farò e ci metterò la faccia come ho sempre fatto nella mia carriera”.

E su Antonio Conte e i vari attestati di stima nei confronti del capitano: “Questo è un gruppo unito e sano, nessuno vuole prevalere sull’altro e questa cosa ci può portare lontano. Conte vorrebbe che fossi un punto fermo del suo Napoli? Posso solo essere contento delle sue parole, è un grandissimo allenatore ed essere stimato da lui fa piacere e soprattutto da lustro a quello che ho fatto, vuole dire che quello che ho fatto è stato apprezzato e questo mi rende onorato”.