La tragedia della Domenica delle Palme, Davide ucciso a 19 anni: cosa è successo

Fermato un 17enne per l’omicidio di Davide Carbisiero, il ragazzo di 19 anni ucciso nella mattinata di ieri in una sala slot di Cesa, in provincia di Caserta. Una tragedia che si è consumata proprio durante la Domenica delle Palme, che ha sconvolto l’intera cittadinanza.

Ucciso a Cesa Davide Carbisiero: fermato un ragazzo

Stando a quanto emerso, il giovane sarebbe stato ritrovato cadavere all’interno di una sala slot della zona. Ad ucciderlo sarebbe stato un colpo di pistola alla giugulare che pare sia stato esploso da un minorenne. Il 17enne è stato fermato dai carabinieri e ascoltato dall’autorità giudiziaria.

A seguito dell’interrogatorio di rito è stato fermato con l’accusa di omicidio e condotto in un centro di giustizia minorile di Napoli in attesa della convalida del provvedimento. Al momento non è chiaro il movente del delitto né la dinamica precisa. E’ stato accertato, invece, che Davide era incensurato e non aveva nessun legame con la criminalità.

“La giornata era iniziata con una triste notizia. Un giovane di 19 anni di Succivo, Davide Carbisiero, era stato ucciso con colpi di arma da fuoco in una sala giochi a Cesa. Ad ucciderlo un altro giovane, coetaneo, sempre di Succivo. Una vicenda drammatica, rispetto alla quale forze dell’ordine e magistrati stanno lavorando per fare piena luce sul movente. L’unica riflessione possibile al momento è che ci sono famiglie che, per una ragione o per un’altra, sono dilaniate dal dolore” – è la dichiarazione diffusa sui social dal sindaco di Cesa, Enzo Guida.