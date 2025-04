Donare gli organi per salvare vite: la Regione Campania in prima linea per le donazioni

In occasione della Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto degli Organi, che si celebra l’11 aprile, la Regione Campania si è unita alla rete nazionale promuovendo la cultura del dono e della solidarietà, lanciando una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di porre l’accento su questo tema di vitale importanza.

Donazione di organi: la campagna della Regione Campania

Grazie all’impegno della dottoressa Mariarosaria Focaccio, Dirigente Responsabile dell’Area Promozione e Comunicazione della Rete Trapiantologica e Trasfusionale della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania e del Centro Regionale Trapianti della Campania e del dottor Pierino di Silverio, Direttore del Centro Regionale Trapianti, è stata organizzata una campagna di sensibilizzazione che punta a informare i cittadini e invitarli a esprimere la propria volontà sulla donazione di organi.

“Dire sì alla donazione significa dare una possibilità di vita a chi è in attesa di un trapianto. È un gesto di straordinaria umanità che ognuno di noi può compiere. La sensibilizzazione parte dall’informazione: conoscere, capire, scegliere. Durante la giornata dell’11 aprile 2025 saranno previsti punti informativi, materiale divulgativo e messaggi dedicati diffusi attraverso i canali dell’EAV con totem nelle stazioni e in diverse città della Campania. La Regione rinnova così il suo impegno a favore della donazione, invitando ogni cittadino a riflettere sull’importanza di questo gesto semplice ma potentemente salvavita” – ha dichiarato la dottoressa Focaccio.

Le dichiarazioni di volontà registrate presso le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere vedono la Regione Campania al primo posto d’Italia con una media del 97,3% di consensi contro la media nazionale dell’87,3% e sicuramento il successo di questo dato è frutto del lavoro capillare che si sta portando avanti sul territorio e che ha visto la nuova costituzione dei Coordinamenti Territoriali Trapianti. Tanto ancora da fare invece, per ridurre il tasso di opposizione che viene registrato al momento del rilascio della carta di identità.

“La nuova organizzazione della Rete Trapianti sia Ospedaliera che Territoriale è un grande passo avanti nella nostra Regione. Il nostro obiettivo è costruire una squadra sempre presente nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che sia vicina ai pazienti e ai cittadini per accoglierli e guidarli. La scelta di donare gli organi è una scelta di civiltà. Il nostro dovere è fornire le informazioni corrette affinché ogni cittadino possa dichiarare la propria volontà” – ha commentato Pierino Di Silverio.

“L’11 aprile è un giorno di grande importanza soprattutto in questo momento storico così buio, fatto di conflitti e contrasti tra gli uomini. Questa giornata ci ricorda cosa significa donare, la cultura del dono. Una parola magica – il dono – che rinvia al concetto di solidarietà, alla quale tutti noi dovremmo ispirare la nostra vita quotidiana” – ha dichiarato il dottor Antonio Gialanella.

“Donare un organo, acconsentire a che un proprio congiunto, che sia venuto meno, possa donare i propri organi, significa esprimere profonda solidarietà nei confronti degli altri. Dalla donazione di un organo possono rinascere nuove vite che, invece, stanno terminando. La vita, allora, continua: in questo modo, si realizza un magnifico momento di solidarietà. Donare un organo significa donare la vita – ha concluso Gialanella – ecco perché va ricordato sempre che donare non è soltanto un atto di amore ma è anche un atto di civiltà. Doniamo i nostri organi!”

L’iniziativa realizzata da Regione Campania, con la collaborazione di AIR Campania e EAV (Ente Autonomo Volturno), ha l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di persone nei luoghi della quotidianità, come stazioni e mezzi pubblici, trasformandoli in spazi di consapevolezza e riflessione. Online – attraverso i canali social di Campania in Salute – gli appelli di testimonial d’eccezione che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione come Gigi D’Alessio.