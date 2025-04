Attimi di paura ieri sera su Corso Umberto I, nel cuore di Napoli, dove una coppia di turisti è stata aggredita da tre uomini nel tentativo di rapina. Due degli aggressori, entrambi di origine torinese e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia. È caccia aperta al terzo complice, riuscito a dileguarsi.

Napoli, corso Umberto I: tre torinesi tentano di rapinare coppia di turisti

I poliziotti stavano pattugliando la zona quando hanno notato un’aggressione in corso: tre uomini stavano strattonando una coppia di turisti, cercando con violenza di sottrarre loro i telefoni cellulari. Alla vista della volante, i malviventi sono fuggiti in direzioni diverse. Uno dei tre è riuscito a far perdere le proprie tracce dopo essersi liberato di un cellulare, mentre gli altri due hanno tentato di confondersi tra i passeggeri di un autobus.

Nonostante il tentativo di fuga, gli agenti li hanno intercettati e bloccati a bordo del mezzo pubblico. I due hanno opposto resistenza, provocando una colluttazione con i poliziotti, al termine della quale sono stati ammanettati.

Dalla ricostruzione degli eventi, sembra che i tre si siano avvicinati alla coppia con l’intenzione di derubarla e, di fronte al rifiuto delle vittime di consegnare i propri telefoni, siano passati all’aggressione fisica.

Grazie al tempestivo intervento degli agenti, i cellulari sottratti sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari. Intanto, proseguono le indagini per individuare e arrestare il terzo uomo, attualmente in fuga.