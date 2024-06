La giornata di ieri ha dato tantissime novità sul tema Di Lorenzo – Calcio Napoli. Le parole in conferenza stampa del terzino, dal ritiro della Nazionale, sono state chiarificatrici di una vicenda che vive di continue novità giorno dopo giorno. Il difensore ha risposto tranquillamente alle varie domande, definendo bugie tutte le voci che lo vorrebbero triste e pronto a lasciare Napoli. Dall’altra parte non si ferma invece lo scontro tra Conte e Giuffredi, con il primo che pretende un incontro con il calciatore alla fine dell’Europeo, mentre l’agente lo promette sposo alla Juventus.

Di Lorenzo alla Juventus? Conte ha già deciso e il Napoli si trova in mezzo alla spigolosa situazione

Antonio Conte è stato chiaro già nell’incontro con Giuffredi di due giorni fa. Ha esclamato più volte che il terzino non si muoverà da Napoli ed ha rimarcato che alla Juventus non ci potrà andare. Una presa di posizione netta da parte del tecnico, che non vuole rafforzare una diretta avversaria e soprattutto spera ancora di poter avere Di Lorenzo a lungo nella sua squadra, in attesa di mostrargli il ruolo che ha ricamato per lui nel suo Napoli “della rinascita”. Però si dovrà ancora aspettare: il difensore ora è in Germania con la Nazionale di Luciano Spalletti per difendere il trofeo conquistato tre anni fa in Inghilterra.

Il Napoli invece attende, in questo momento si trova in mezzo alla spigolosa situazione con la volontà di seguire le parole di Antonio Conte. Si prova a fare muro contro i capricci di Giuffredi, che nel mentre continua a rilasciare interviste tutt’altro che positive per la situazione che si è creata. Una vicenda che vivrà ancora molte settimane di massima tensione, in attesa dell’inizio di luglio, dove il mercato si aprirà ufficialmente e il tempo delle chiacchiere speriamo possa finire presto.