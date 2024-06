L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha lasciato poco dopo le ore 19 il Grand Hotel Parker’s, dove questo pomeriggio ha incontrato il nuovo tecnico della SSC Napoli Antonio Conte. Il leccese era in compagnia del fratello e di un collaboratore. Da quanto tra

ULTIM’ORA/ Terminato l’incontro tra Giuffredi e Conte: “Il calciatore è turbato”

Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare Sky, l’allenatore azzurro avrebbe ribadito al procuratore la sua ferma volontà di puntare sul terzino per la prossima stagione: “Mario Giuffredi ha spiegato a Conte i motivi del malessere del suo assistito, e come diverse vicende accadute nel corso della stagione appena terminata l’abbiano portato a valutare la possibilità di lasciare Napoli. Dal canto suo, il nuovo allenatore ha ribadito come per lui Di Lorenzo sia imprescindibile”.

“Conte ha ascoltato e compreso le motivazioni del calciatore, e le varie parti in causa hanno esposto le rispettive posizioni. Ora la palla passa a Giovanni Manna, che cercherà di ricomporre una situazione non facile, visto che il giocatore è piuttosto turbato e teso per tutta una serie di situazioni che lo hanno coinvolto”.

Secondo Michele Criscitiello di Sportitalia, Giuffredi avrebbe ribadito a Conte la convinzione del suo assistito ad andare via.