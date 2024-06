Negramaro a Napoli, l’emozione di Sangiorgi “A parole non si spiega. Qui è meraviglioso”

Mancano ormai poche ore al concerto dei Negramaro allo stadio Diego Armando Maradona e il frontman del gruppo, Giuliano Sangiorgi, ha colto l’occasione per esprimere ancora una volta tutta la sua emozione e il suo amore per la città di Napoli.

Negramaro in concerto a Napoli, Sangiorgi: “A parole non si spiega”

Sangiorgi ha definito la tappa partenopea “il sogno più grande” della carriera dei Negramaro e proprio nel corso delle ultime prove generali che si stanno tenendo in questi giorni ha diffuso sui social parole d’affetto per la città e il popolo partenopeo. Il tutto indossando rigorosamente la maglia azzurra.

“Non posso spiegare a parole quello che si prova ma questa passeggiata sonorizzata nello stadio Diego Armando Maradona fa capire molto, molto di più. E’ come attraversare un mondo e un mare meravigliosi, a vele spiegate, gonfie di musica e amore. Grazie Napoli per questi giorni di prove incredibili. Vi dedichiamo tutto. Ultimi ritocchi e si parte, da questo porto intergalattico per un viaggio interstellare verso altri mondi” – si legge nel post diffuso sui canali ufficiali del gruppo.

Presente alle prove anche Arisa, un’altra artista dal cuore partenopeo giunta in città per prendere parte al concertone di Gigi D’Alessio al Plebiscito, trasmesso anche su Rai 1. Lo stesso Sangiorgi ha accolto l’invito del suo collega, affiancandolo sul palco della celebre piazza napoletana.

In quell’occasione il frontman dei Negramaro aveva sottolineato: “Gigi D’Alessio lo sa: arrivati a Napoli ci scappa sempre di suonare, è più forte di noi. Ero nel treno e mi ha chiamato, sono arrivata e ce la siamo suonata col cuore meraviglioso di una città che pulsa forte, fortissimo“.

L’evento aderisce al progetto Napoli Città della Musica. I Negramaro, infatti, in omaggio alla città e al loro forte legame con Pino Daniele hanno scelto di sostenere il progetto per il contrasto della povertà educativa e del disagio scolastico dei ragazzi di Napoli promosso dalla Fondazione Pino Daniele.