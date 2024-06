Napoli stravince ancora in TV: lo show di Gigi D’Alessio è il programma più visto della serata

Sulla scia del successo dello scorso anno, anche stavolta il concerto di Gigi D’Alessio Uno come te – L’emozione continua che si è tenuto in piazza del Plebiscito a Napoli, si è rivelato vincente anche in TV: trasmesso nella serata di ieri su Rai 1, stando ai dati sugli ascolti, si è rivelato il programma più visto della serata.

Concerto Gigi D’Alessio sulla Rai: è boom di ascolti

Gigi D’Alessio – Uno come te – L’emozione continua ha tenuto incollati allo schermo ben 2.527.000 spettatori pari al 17.4% di share, vincendo la gara degli ascolti della serata. A seguire: Sissi, su Canale 5, con 1.548.000 spettatori (11% di share); Pucci, su Italia 1, con 1.425.000 spettatori (9.4% di share); Dritto e Rovescio, su Rete 4, con 1.017.000 spettatori (8% di share); Che ci faccio qui, su Rai 3, con 583.000 (3.5% di share); Adesso vinco io, su Rai 2, con 556.000 spettatori (3% di share).

L’evento partenopeo ha, ancora una volta, sbaragliato la concorrenza, registrando numeri nettamente più alti degli altri programmi andati in onda. Un’altra vittoria non solo per il cantautore partenopeo ma anche per l’intera città di Napoli, vera protagonista dell’intera serata.

Ad omaggiare la città, sul palco insieme a Gigi, sono stati tanti artisti partenopei e non solo. Ad affiancare il “padrone di casa” nell’apertura dello show sono stati Geolier, Clementino e Gue Pequeno, reduci dalla vittoria della serata delle cover del Festival di Sanremo di quest’anno. L’eccellenza partenopea ha avuto la meglio anche con le ospitate di Luisa Ranieri e Francesco Cicchella.

Ad esprimere pubblicamente il loro amore per la città di Napoli sono state anche alcune delle più grandi voci femminili del panorama nazionale a partire da Fiorella Mannoia, seguita a schiera da Elodie e Alessandra Amoroso. A scatenare il pubblico ci ha pensato, invece, Stash dei The Kolors.

Nel corso del concerto, D’Alessio non solo ha intonato i suoi più grandi successi ma aperto anche il suo cuore al pubblico portando con sé nello show anche un po’ della sua grande famiglia: il più piccolo di casa ha raggiunto il papà sul palco ed LDA si è esibito con lui emozionando la platea.