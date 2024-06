Luisa Ranieri si emoziona al concerto di Gigi D’Alessio: “Che meraviglia essere a casa mia”

Napoli – Dopo l’esibizione di Umberto Tozzi, nel corso del concerto Uno come te, in onda su Rai 1, Gigi D’Alessio ha invitato sul palco Luisa Ranieri, la celebre attrice partenopea che si è mostrata visibilmente commossa davanti al pubblico di piazza del Plebiscito.

Luisa Ranieri al concerto di Gigi D’Alessio: “Sono a casa mia”

“Che meraviglia essere a casa mia. Questa sera mi hai fatto un regalo, davanti a questa piazza gremita” – ha dichiarato la Ranieri affiancando D’Alessio sul palco. Il cantante ha poi tirato in ballo ironicamente la sua ultima collaborazione con Johnny Depp che, in veste di regista, ha voluto l’attrice partenopea tra le protagoniste del suo nuovo film.

“Johnny Depp ha il suo fascino ma pure Gigi nostro ha il suo fascino” – ha risposto la Ranieri sorridendo. D’Alessio ha poi voluto dedicarle la canzone Si te sapesse dicere e l’attrice, esprimendo tutta la sua emozione, ha esclamato: “Adesso però mi fai piangere”.

Poco prima a incantare la platea di piazza Plebiscito è stata Elodie, la celebre cantante romana che non ha mai perso l’occasione per esprimere il suo amore per la città partenopea. Ancora una volta, accompagnata da Gigi, ha cantato in napoletano, ricevendo una standing ovation. Lo stesso D’Alessio ha più volte ribadito: “Lei napoletana non è ma lo è nell’anima”.