Luisa Ranieri incanta Johnny Depp: “Mi ha scelta per il film senza nemmeno un provino”

Ospitata da Fabio Fazio durante la trasmissione Che Tempo che Fa, Luisa Ranieri ha raccontato la sua esperienza sul set di Modi, il film sulla vita di Amedeo Modigliani, diretto da Johnny Depp, il celebre attore che per il suo ritorno alla regia ha voluto l’artista napoletana, offrendole la parte senza sottoporla nemmeno ad un provino.

Luisa Ranieri in Modi, film di Johnny Depp

La Ranieri ha appena terminato le riprese di Modi, un film biografico sulla vita del grande pittore e scultore italiano che racconta i momenti vissuti durante il suo soggiorno parigino, nel 1916. Lei veste i panni di Rosalie, affiancando il protagonista interpretato da Riccardo Scamarcio.

“Rosalie era un’amica carissima di Modigliani, lo sfamava anche. L’esperienza è andata bene ma più che altro è stato divertente. La telefonata alla mia agente è arrivata ad agosto mentre ero in vacanza a Pantelleria. Mi disse che Johnny Depp mi voleva nel suo prossimo film che avrebbe girato a settembre” – ha raccontato l’attrice in trasmissione.

“Io dovevo girare Lolita Lobosco, non avevo date e già dovevo impegnarne altre per Sorrentino. Non potevo fare altro, non avevo tempo per fare un provino, tra l’altro ero in vacanza. Era inutile perdere tempo per me. Da un lato pensavo fosse uno scherzo, dall’altro sapevo di non poterlo fare e invece è stata una cosa straordinaria”.

“La mia agente mi disse che Depp non voleva farmi un provino ma offrirmi il ruolo. Così pensai di provarci ma la mia agente continuava a dirmi che non avevamo date. Questo perché l’anno prima avevo fermato le riprese di Lolita perché Paolo Sorrentino mi aveva chiamato per il film. Staccai poi anche la seconda serie di Lolita perché Sorrentino mi invitò agli Oscar. Adesso non potevo fermare i produttori anche per la terza stagione”.

“Così ho chiamato Angelo Barbagallo (uno dei produttori, ndr) e gli ho raccontato tutto. Lui mi ha detto ‘ma chi lo ha detto che non possiamo fermarci? Vai, è un’occasione troppo bella, un’esperienza che devi fare’. Questo per dirvi che ogni volta che faccio Lolita succede qualcosa di meraviglioso. Per farlo ho dovuto viaggiare tra Budapest e Bari, girando anche di notte”.

Quanto all’esperienza della serata degli Oscar ha detto: “È stato molto divertente perché è un mondo nuovo, era la prima volta per me. Mi sono fatta questa passerella con un distacco dalla realtà, come se non fossi io, non me ne fregava niente. In realtà perché mi ero presa un calmante, tale era la paura di fare quella passerella. Dopo la serata c’erano delle feste ma io non ci sono andata. Ero l’unica attrice italiana invitata anche al party ma ero stanca, non ce la facevo più”.