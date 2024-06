Elodie canta in napoletano e incanta tutti, Gigi D’Alessio: “Lei è partenopea nell’anima”

Napoli – Nel corso del concerto Uno come te, in onda su Rai 1, Gigi D’Alessio ha cantato una delle canzoni contenute nel nuovo album Fra, svelando l’identità della voce femminile di uno dei pezzi già lanciati in anteprima: si tratta di Elodie, l’artista romana che ancora una volta ha incantato il pubblico di piazza Plebiscito cantando in napoletano.

Elodie al concerto di Gigi D’Alessio: canta in napoletano e incanta

“Ogni volta che sono qui con voi è come fosse sempre la prima volta. Lo spettacolo siete voi. Ora vi devo raccontare una storia molto bella, mi sono fatto un regalo, ho fatto un disco nuovo e ho invitato un sacco di amici. Questo album èstato anticipato da un singolo, un duetto con un’artista che napoletana non è ma è napoletana nell’anima. Non ho rivelato a nessuno di chi fosse questa voce” – ha detto Gigi prima di invitare Elodie sul palco ed intonare insieme a lei Nu dispietto.

Elegantissima, nel suo abito nero, l’artista si è esibita sfoggiando il suo perfetto napoletano, emozionando l’intera platea. Lo stesso Gigi non ha potuto fare altro che ripetere, a fine esibizione: “Non mi sono sbagliato quando ho detto che non è napoletana ma lo è nell’anima”.

Subito dopo hanno duettato sulle note di Io vorrei, uno dei più grandi successi di Gigi D’Alessio. Si sono poi esibiti in uno dei pezzi che maggiormente lega i due artisti: Una magica storia d’amore.