Tra gli ospiti del concerto di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito, in onda su Rai 1, non poteva mancare LDA, suo figlio nonché collega che insieme al suo papà ha voluto ringraziare la sua Napoli.

Gigi D’Alessio e LDA innamorati della loro Napoli: “Grazie”

Dopo un emozionante duetto con il padre, LDA ha voluto spendere due parole per la sua città, per il caloroso pubblico di piazza del Plebiscito e per Gigi: “Grazie a tutti, veramente grazie e grazie a te per tutto quello che fai per me, per i tuoi figli e per tutte queste persone qua“.

“Loro non sono amano le mie canzoni ma amano anche me ed è quella la cosa che sento di più da questa città. Fatte ‘vulè bene pure tu a papà, questa è gente che sa voler bene” – ha replicato Gigi D’Alessio omaggiando ancora una volta il suo “straordinario pubblico”.

Poco prima di LDA, un altro artista napoletano ha cavalcato il palco del Plebiscito affiancato da D’Alessio: il rapper dei record Geolier che continua a riscuotere enorme successo in tutta Italia e non solo. Tra gli altri ospiti del programma Elodie, Fiorella Mannoia, Umberto Tozzi, The Kolors, Annalisa, Alessandra Amoroso, Luisa Ranieri, Gue Pequeno, Clementino, Arisa.